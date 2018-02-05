Минстрой не согласился с замечаниями Счетной палаты

Минстрой России изучил замечания Счетной палаты, которые касаются работы министерства. Об этом сообщается в пресс-релизе Минстроя, поступившем в «Газету.Ru».

«В отношении приоритетного проекта по созданию комфортной городской среды сообщаем, что данные, которые приводятся Счетной палатой устаревшие — это промежуточные результаты на разные даты: 1 октября, 1 ноября и ожидаемые прогнозы на 1 января 2018 года — причем, данные прогноза уже говорили об уровне исполнения более 98%. Согласно данным, представленным субъектами России в Минстрой по состоянию на 9 января 2018 г., план по благоустройству общественных и дворовых пространств выполнен на 103%», — заявили в министерстве.

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Уточняется, что на территории 85 регионов завершены работы по благоустройству 20 183 дворовых территориях (103% от плана в 19 570 тыс.), а также работы по благоустройству общественных значимых пространств 2 578 (103% от плана в 2 502).

Также Минстрой намерен рассмотреть и предоставить свою позицию в СП относительно выполнения проекта «Ипотека и арендное жилье» и программы «Стимулирование программ развития жилищного строительства» до 15 марта.

Как стало известно, Счетная палата установила, что Минстрой не обеспечил необходимый контроль за реализацией проектов «Формирование комфортной городской среды» и «Ипотека и арендное жилье».