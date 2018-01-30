Силуанов посоветовал относиться философски к «кремлевскому докладу»

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к «кремлевскому докладу» нужно относиться философски. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Кремлевский список» — это список всех государственных деятелей, членов правительства, крупнейших бизнесменов. Это просто список всех людей, которые принимают политические, экономические решения. Надо относиться философски к этому списку», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что ограничения сделали Россию только крепче.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США опубликовало «Кремлевский доклад».

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.

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