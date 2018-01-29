Число безработных в России выросло на 2,4% за неделю

Численность безработных граждан в России с 17 по 24 января увеличилась на 2,4% и составляет 765 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в в Кировской, Ростовской, Магаданской областях и Республике Калмыкия.

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Также в 79 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в республиках Мордовия, Крым, Сахалинской, Омской, Курской, Липецкой областях, г. Севастополе, Ямало-Ненецком, Ненецком автономных округах, Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что безработица в декабре сохранилась на уровне 5,1%.