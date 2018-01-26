В Венесуэле возобновят торги валютой

Глава венесуэльского Центробанка Педро Мальдонадо заявил, что власти Венесуэлы приняли решение возобновить торги валютой в рамках валютного курса DICOM. Об этом сообщается Globovision.

Как стало известно, теперь граждане могут приобретать валюту в сумме, которая не превышает €420 в квартал или €1,680 тыс. в год.

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В свою очередь юридические лица могут приобрести любую валюту на €340 тыс. в месяц.

Ранее сообщалось, что продуктовая корзина в Венесуэле подорожала на 2000% за год.