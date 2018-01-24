Дворкович сообщил о направлении экономической стратегии после президентских выборов

Вице-премьер Аркадий Дворкович рассказал об изменениях в стратегии развития экономики России после президентских выборов 2018 года. Об этом сообщает RNS.

«Мы должны просто продолжить то, что мы делаем сейчас. В целом, мы завершили структурные реформы в экономике. У нас низкая инфляция, гибкий обменный курс, риски обменного курса ограничены. У нас растут международные резервы, у нас очень низкий показатель долговой нагрузки — менее 15% ВВП. Ставки по корпоративным кредитам также снижаются. Макроэкономические риски очень низкие. Сейчас мы должны сфокусироваться на бизнес-среде и структурных реформах на уровне микроэкономики. Фокусы и приоритеты будут другими, но общая стратегия останется прежней», — сказал Дворкович в ходе Всемирного экономического форума.

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Он подчеркнул, что на данный момент ситуация в экономике выглядит достаточно позитивной.

Ранее СМИ сообщили о планах новой бюджетной политики после выборов.