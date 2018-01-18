ЦБ: годовая инфляция замедлилась до 2,3%

Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Игорь Дмитриев заявил, что годовая инфляция в России замедлилась до 2,3%. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Хоть инфляция 2,5% в 2017 году, недельная оценка — 2,3%, все-таки мы относимся к ней как вблизи 4%», — сказал Дмитриев.

Реклама

Он также добавил, что отклонение инфляции ниже таргета связано с временными факторами.

Ранее сообщалось, что МЭР оценивает инфляцию в январе в 0,4-0,5%.