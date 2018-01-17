Силуанов не исключил исполнения бюджета с профицитом в этом году

Министр финансов Антон Силуанов допустил исполнение федбюджета с профицитом в текущем году. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В этом году у нас по плану 1,3% дефицит к ВВП. Но если будет продолжаться такая же конъюнктура, как сегодня, мы выйдем на профицит», — сказал Силуанов.

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Он также добавил, что дефицит бюджета за 2017 год составил 1,5% ВВП.

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов сообщил, что власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра.