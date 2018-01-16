Голодец назвала определяющий фактор для развития экономики России

Вице-премьер правительства Ольга Голодец заявила, что рост доходов населения станет определяющим для развития экономики страны в следующем цикле. Об этом сообщает RNS.

«Все совпадают с необходимостью того, что главный акцент — это образование и здравоохранение. Это сегодня в речи премьер-министра Дмитрия Медведева звучало, что расходы на здравоохранение и образование будут определять развитие экономики в следующем цикле. И что очень важно, это доходы населения — рост доходов населения должен стать главной и определяющей задачей для развития экономики», — сказала Голодец.

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Она также подчеркнула, что планируемый бюджетный маневр подразумевает рост расходов на образование и здравоохранение.

Ранее Голодец сообщила о будущих налоговых льготах для малоимущих.