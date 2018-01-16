СМИ: Минтруд порекомендовал регионам принять меры по повышению рождаемости

Минтруд направил губернаторам регионов письма с рекомендациями принять меры по повышению рождаемости, сообщают «Известия».

Как отмечает издание, речь может идти о дополнительных денежных выплатах, например, региональном материнском капитале, улучшении жилищных условий для семей, создании 12-часовых детских садов. Меры должны касаться всех семей, независимо от уровня доходов.

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Региональные власти должны с учетом рекомендаций определить плановые показатели до 2020 года «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» и подготовить дополнения в документ, после чего его передадут на рассмотрение в правительство.

«Меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты, предоставляемыми с учетом нуждаемости и адресности. Объем материальной поддержки и мер нематериального характера для семей с детьми должен быть значимым для потенциальных получателей», — говорится в документе.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов рассказал, от чего будет зависеть продление материнского капитала.