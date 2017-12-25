Набиуллина рассказала, сколько еще продлится зачистка банковского сектора

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что очистка банковского сектора может продлиться еще около двух лет. Об этом она сообщила телеканалу «Россия 24».

«Мы летом делали оценку, что, наверное, года два-три. Скорее два, чем три, мы еще вынуждены будем чуть чаше, чем это должно быть, отзывать лицензии», — сказал Набиуллина.

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Она также добавила, что после этого срока отзывы и санации будут единичными и исключительными случаями.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что Центробанк справляется с расчисткой российской банковской системы.