Соколов дал прогноз по началу авиасообщения России с Египтом
Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Дам осторожный прогноз — начало февраля», — сказал Соколов.
Он также подчеркнул, что на реальное открытие российских рейсов между Москвой и Каиром понадобится около полутора месяцев после подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Египтом.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о готовности к возобновлению авиасообщения с Каиром.