Соколов дал прогноз по началу авиасообщения России с Египтом

Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что авиасообщение между Россией и Египтом может возобновиться в феврале. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Дам осторожный прогноз — начало февраля», — сказал Соколов.

Он также подчеркнул, что на реальное открытие российских рейсов между Москвой и Каиром понадобится около полутора месяцев после подписания протокола о возобновлении авиасообщения с Египтом.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о готовности к возобновлению авиасообщения с Каиром.