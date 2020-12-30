«Приходится только мечтать»: когда вырастут доходы россиян

Оценки россиян относительно кризисного 2020 года существенно разошлись: почти 40% респондентов назвали год тяжелым, 11% сочли его «нормальным», а еще 21% отнеслись к нему позитивно. Такие данные следуют из опроса, проведенного РГС Банком.

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Сохранить свои рабочие места смогли 60% россиян, причем 16% поменяли работу по собственной инициативе, а 10%, потеряв работу, нашли новую по тому же профилю. Еще 14% были вынуждены сменить профессию.

У многих заметно сократились доходы: 8% сказали, что их заработок упал на 5-10%, еще 12% потеряли 10-25% и столько же – в районе 25-50%. Более половины доходов лишились 8%. Разумеется,

падение доходов не могло не сказаться на покупательской способности россиян: 30% из них вынуждены были отказаться от отпуска и путешествий, 12% – от покупки машины, еще 8% – от покупки квартиры, а 7% и вовсе не могут теперь позволить себе аренду квартиры. Самые пугающие цифры – почти четверть респондентов отказались от всех расходов, кроме жизненно необходимых.

В беседе с «Газетой.Ru» экономист и действительный государственный советник РФ Георгий Остапкович отметил, что данные этого опроса похожи с исследованием Росстата, показавшим, что 66% людей денег хватает только на одежду и еду, а примерно 27% – только на еду.

Эксперт отметил, что в 2020 году общее падение реальных доходов в стране составит около 4%, а это – 2-2,5 трлн рублей выпадающих денег, что даже больше ежемесячного товарооборота продуктов питания. И что будет дальше – можно только догадываться.

«Сейчас крайне сложно что-то прогнозировать даже на небольшие сроки, ведь все будет зависеть от того, как поведет себя вирус, – считает Георгий Остапкович.

— Если пойдет мутационный процесс, то ситуация может не улучшиться. Но в принципе дно кризиса мы прошли, в том числе и по доходам – где-то во втором квартале этого года и начале третьего».

Эксперт уточнил, что по его оценкам в следующем году доходы населения вырастут где-то на 2-2,5% в сравнении с 2020-м. Но это будет компенсационный рост, то есть отбить потери уходящего года все равно не получится.

«А что касается базы 2019 года, я считаю, что это случится в лучшем случае к весне-лету 2022-го», – говорит эксперт.

Как и все

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев сказал, что выход из пандемии коронавируса не стоит напрямую связывать с экономическим ростом, ведь даже по признанию ООН, МВФ и Всемирного банка нынешний кризис приобретает затяжной характер.

«Пандемия обрушила доходы граждан во всем мире и для роста экономики нужен их стабильный рост, – говорит Артем Деев. – Это возможно сделать через удешевление кредитов, однако такой способ себя исчерпал, а других мер для роста доходов граждан нет. «Вертолетные деньги» могут и не простимулировать рост потребления».

Впрочем, замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова согласилась с мнением Георгия Остапковича о том, что реальные доходы россиян в следующем году все же вырастут. В частности, она считает реалистичным прогноз правительства по росту этого показателя на 3% вследствие того, что в 2021-м цены на нефть будут более высокими, массовая вакцинация поможет победить опасный вирус или хотя бы минимизировать его угрозу, новых локдаунов не ожидается, а ограничения для бизнеса будут постепенно сниматься.

«Мы ожидаем, что в следующем году российский ВВП может вырасти примерно на 3%, и это будет хороший восстановительный рост, хотя он окажется медленнее, чем прогнозируется в мировой экономике в целом (выше 4%), США и еврозоне, не говоря уже о Китае и Индии, которые в следующем году, по оценкам Всемирного банка, покажут рост экономики в 8-9%»,

– сказала Наталья Мильчакова.

По ее мнению существенным плюсом нынешней ситуации является то, что в четвертом квартале уходящего года в России начала сокращаться безработица, и по итогам года она может оказаться ниже 6% от общего числа трудоспособного населения.

А что касается восстановления объемов потребления – большой вопрос, повлияет ли на них общий рост экономики. «Мы в этом году по реальным доходам откатились примерно к уровням 2016-2017 годов,

НДС вырос, цены и тарифы ЖКХ выросли, рубль упал, так что о возвращении реальных доходов на уровень 2013 года теперь приходится только мечтать, – усомнилась Наталья Мильчакова. – Экономика расти будет, на бумаге доходы увеличатся, а о росте реального благосостояния россиян говорить пока не приходится».

Помочь бедным

В разговоре с «Газетой.Ru» Георгий Остапкович добавил, что одной из главных проблем России остается бедность, которую пока никак не удается победить. И работать над этим нужно намного активнее именно сейчас, пока люди фактически находятся в депрессии из-за крайне туманного будущего.

«У нас 20 миллионов человек или 13% населения зарабатывают ниже прожиточного минимума, но еще хуже то, что к этой категории относится 25% всех детей в стране. Детская бедность довольно значительная, а ведь то, что будет с экономикой в будущем определяется именно сегодня. Так что помогать надо в первую очередь этим семьям»,

– говорит Георгий Остапкович.

Что касается потенциала роста ВВП, эксперт предложил не считать его бенчмарком общего благосостояния в стране, ведь статистика говорит совсем не в его пользу. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт напомнил, что последние семь лет ВВП страны хоть и медленно, но растет. Но на протяжении тех же лет реальные доходы так и не перестали падать.