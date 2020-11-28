Безработица и бедность: как вторая волна пандемии ударит по населению

Вторая волна пандемии может обострить проблему безработицы в России, считает глава Счетной палаты страны Алексей Кудрин, о чем он сказал в кулуарах «Общероссийского гражданского форума — 2020», передает ТАСС.

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«Я ожидал, что безработица будет в среднем около 8%, в крайнем варианте — около 10%. Сейчас безработица чуть ниже 7% — 6,8%-6,9%. Она чуть-чуть, даже символически, в последние два месяца сократилась. К сожалению, вторая волна пандемии может обострить эту проблему, но пока она остается на умеренном уровне, [хотя] конечно, она существенно больше, чем была», — отметил он.

По словам Кудрина, для сохранения занятости населения государство приняло беспрецедентные меры, представив кредиты и субсидии малому и среднему бизнесу.

Он уточнил, что эти меры дали свой результат, поэтому безработица не вышла на цифру 8%.

В рамках «необычной масштабной мощной поддержки» также были снижены налоги по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, напомнил Кудрин. «Я думаю, что сейчас на этом останавливаться не надо — вторая волна мощнее намного, чем первая. <...> Сейчас в три и в четыре раза в некоторых регионах волна заболеваемости больше», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава Счетной палаты обратил внимание, что на данный момент вторая волна пандемии находится в самом разгаре и пик пока не пройден. «Мы пока не прошли пик по суточным заболеваниям. Я думаю, что пик чуть позже случится», —подчеркнул Кудрин. Он допустил, что в связи с этим власти, возможно, будут вынуждены принимать и дополнительные меры поддержки. Кудрин обратил внимание, что во время второй волны COVID-19 у людей иссякают запасы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце октября заявил, что Кремль не видит предпосылок, чтобы принимать дополнительные меры поддержки экономики и бизнеса.

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики. Все компании работают, сейчас пока функционируют, в настоящий момент такой потребности нет», — утверждал Песков.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на прогноз развития российской экономики, представленный Счетной палатой. Как заявили в ведомстве, по своим масштабам потрясения первой половины текущего года превзошли предыдущие кризисы 2008–2009 и 2014–2015 годов. В результате введения режима самоизоляции населения потери российской экономики за первое полугодие достигли примерно 8% от изначально ожидавшегося в текущем году ВВП, сообщили в Счетной палате.

Как допустили аудиторы, характер восстановления по мере снятия карантинных ограничений указывает на то, что по итогам года масштабы падения будут меньше.

В ходе выступления на форуме Кудрин сделал прогноз о том, что в текущем году ВВП страны может сократиться на 4,5%. «Европейская экономика в этом году примерно на 8%, даже на 9% упадет, Великобритания — на 11%. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9%. Я думаю, больше 4%, может быть, 4,5%», — отметил Кудрин.

Как обратил внимание глава Счетной палаты, за последние пять лет уровень жизни в России существенно снизился. Ситуация с коронавирусом, по его словам, будет способствовать дальнейшему снижению показателя. «После того как последние лет пять до COVID уровень жизни у нас упал примерно на 10%, то уже за этот год у нас падение будет очень высоким. По второму кварталу это больше 8% падения жизненного уровня, в третьем квартале — уже 4,5%», — приводит слова Кудрина РБК.

Кроме того, он выразил мнение, что в ближайшие годы увеличится число россиян, живущих за чертой бедности.

Как утверждает глава Счетной палаты, к концу текущего года число бедных в РФ может увеличиться примерно на 1 млн человек. В ближайшие годы страна не сможет «отскочить» по этому показателю, прогнозирует он.