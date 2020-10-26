«Враждебная позиция»: Эрдоган призвал к бойкоту товаров из Франции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан своей 83-миллионной страны бойкотировать товары, произведенные французскими компаниями, из-за «враждебной», по его словам, позиции руководства Франции по отношению к мусульманам, передает Bloomberg.

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Инвесторы восприняли произошедшее, как признак роста напряженности в отношениях между Анкарой и Европой в целом. Это привело к снижению курса лиры и падению индекса Borsa Istanbul 100.

Движение французских предпринимателей MEDEF – крупнейшее объединение подобного рода во Франции, в которое входят более 750 тысяч юридических лиц — призвало компании быть стойкими на фоне начинающегося бойкота их продукции в нескольких странах Ближнего Востока.

«Французские принципы секуляризма и свободы слова должны иметь приоритет над планами развития компаний», — заявил глава MEDEF Жоффруа Ру де Безье.

По его словам, игнорирование французских товаров ближневосточными потребителями пока остается локализованным явлением. Бизнесмен также отверг призывы бойкотировать ближневосточные товары, заявив: «Не отвечайте глупостью на глупость».

При этом, уже несколько арабских торговых ассоциаций объявили бойкот французской продукции.

Хэштег, #BoycottFrenchProducts, становится популярным в таких странах, как Кувейт, Катар, Палестина, Египет, Алжир, Иордания, Саудовская Аравия и Турция, сообщает Al Jazeera.

Вечером 16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзоров в северо-западном пригороде Париже Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати.

Сам террорист был убит патрульными полицейскими через несколько минут после совершения злодеяния – силовики застрелили его. В момент стычки с правоохранителями злоумышленник кричал «Аллаху Акбар!»

Причиной теракта со стороны Анзорова была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии Мухаммеда.

После этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что объявляет войну исламскому сепаратизму. По его словам, в начале декабря будет представлен соответствующий законопроект, основная направленность которого будет состоять в укреплении «республиканских ценностей».

В ответ на это президент Турции обвинил Макрона в желании «рассчитаться с мусульманами» и создать тоталитарную «антиисламскую систему».

Франция же отозвала своего посла из Анкары.

«Слова Эрдогана неприемлемы. Впадать в крайность и грубить — это не [подходящий] способ [для решения проблемы]. Мы требуем от Эрдогана изменить политический курс, поскольку он опасен со всех точек зрения», — указали в администрации Макрона.

В Елисейском дворце добавили, что посол Франции должен встретиться с главой республики, чтобы обсудить ситуацию с оскорблениями, исходящими от турецкого лидера.

Реакция на заявления Эрдогана последовала и со стороны Евросоюза. Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что «слова Эрдогана в адрес Макрона неприемлемы».

«Призываю Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации», — сказал дипломат.

После этого в Кувейте ассоциация предпринимателей «Дахият аль-Тур» решила бойкотировать все французские продукты и убрать их с полок супермаркетов.

«Основываясь на позиции президента Франции Эммануэля Макрона и его поддержке оскорбительных карикатур против нашего любимого пророка, мы решили снять все французские продукты с продажи до дальнейшего уведомления», — указали в организации.

В Катаре компании Wajbah Dairy и Al Meera Consumer Goods Company присоединились к движению и пообещали найти альтернативу французским товарам.

«Мы — национальная компания, работающая в соответствии с позицией, отвечающей нашей истинной религии, нашим устоявшимся обычаям и традициям. Мы работаем таким образом, чтобы служить нашей стране и нашей вере, а также соответствовать чаяниям наших клиентов», — указывается в аннотации.

Катарский университет отложил на неопределенный срок проведение Недели французской культуры, сославшись на «умышленное оскорбление ислама и его символов».

Совет сотрудничества стран Персидского залива назвал заявления Макрона «безответственными» и заявил, что они направлены на «распространение культуры ненависти среди народов».

МИД Франции осудил такую экономическую политику стран с мусульманским большинством населения.

«Эти призывы к бойкоту безосновательны и должны быть немедленно прекращены, как и все нападения на нашу страну, предпринимаемые радикальным меньшинством», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.