Дали месяц: США предупредили о новых санкциях против «Северного потока — 2»

Американские санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» могут быть расширены в сфере применения. В опубликованном на сайте Госдепартамента США пояснении говорится, что эти ограничения могут затронуть организации, которые обслуживают участвующие в проекте суда.

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Как предупредили американские чиновники, действие санкций «может распространяться на иностранные фирмы или отдельных лиц», которые предоставляют определенные «услуги или товары, необходимые для снабжения или работы судов, участвующих в процессе укладки труб» для «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Кроме того, ограничения могут коснуться и тех, кто финансировал «модернизацию или установку оборудования на этих судах [трубоукладчиках]».

Помощник госсекретаря США Фрэнсис Фэннон отметил, что американские власти хотят, чтобы все стороны, которые имеют отношение к строительству «Северного потока — 2», понимали, «что они могут попасть под санкции» США, передает газета The Wall Street Journal.

В Госдепе отметили, что выделяют таким компаниям месяц на сворачивание деятельности. Отсчет 30 дней начнется 20 октября. При этом компании, которые предоставляли запрещенные США услуги судам Nord Stream со 2 до 20 октября, но уже прекратили, не будут наказаны.

Американские санкции были прописаны в военном бюджете на этот год. Рестрикции вступили в силу с января 2020 года, причем Госдеп заранее предупредил иностранных партнеров России, что к ним будут применены ограничения. В частности, блокировка счетов на территории США и запрет американским компаниям на сотрудничество с этими организациями.

Изначально предполагалось, что санкции будут распространены только на компании, которые непосредственно предоставляют свои суда для трубоукладки в рамках проекта «Северный поток — 2». Как, например, это делала швейцарская компания Allseas, вынужденная зимой этого года вывести свои суда из зоны строительства.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1.2 тыс. км. Тянутся они от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Газопровод пролегает по дну Балтийского моря через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Оператором проекта является компания Nord Stream 2, которая полностью подчиняется «Газпрому».

При этом, общая сумма реализации российского проекта составляет €9,5 млрд. Половину этих денег вложил «Газпром», еще половину — пять его европейских партнеров: французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV и англо-голландская Shell.

Проект практически завершен. Он мог бы быть запущен раньше, если бы не американские санкции, которые привели к выходу из проекта Allseas — поиск нового судна-трубоукладчика занял время. Власти США утверждают, что вводят санкции, так как хотят защитить Европу от монополии России на газовом рынке. Американцы уверены, что Москва начнет использовать в политических целях свое положение на рынке Европы.

При этом эксперты утверждают, что США заинтересованы в прекращении строительства «Северного потока — 2», так как пытаются продвинуть свой СПГ на европейский рынок. Если Россия достроит газопровод, то американскому газу будет сложнее занять нишу на рынке.

При этом, если позиция нынешнего американского президента Дональда Трампа ясна (он настроен против «Северного потока — 2»), то мнение его основного соперника на предвыборной гонке Джо Байдена пока непонятно. Немецкая газета Handelsblatt ранее обратила внимание, что в программном документе Байдена содержится два положения, которые могут «всерьез повлиять на немецкие дебаты вокруг газопровода «Северный поток — 2».

Байден, как отмечает газета, «будет пытаться укрепить независимость Европы в энергетическом секторе», а также продолжит гнуть линию США, считая проект «принципиально плохой сделкой».

Издание пишет, что на первый взгляд эти новости кажутся плохими. Но в то же время непонятно, будет ли Байден, в случае своей победы на выборах президента США, продолжать санкционную политику, которая, в частности, направлена и против немецких компаний.

«А значит, перспектива победы бывшего вице-президента может дать проекту газопровода призрачную надежду», — утверждает автор материала.