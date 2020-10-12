Треть хотела закрыться: как предприниматели выжили в пандемию

Около 30% российских предпринимателей в сфере микро и малого бизнеса задумывались о его закрытии в текущем году, сообщили «Газете.Ru» в Like Центр. Еще 15% признались, что в 2020-м им пришлось закрыть свое основное дело, говорится в исследовании специализирующейся на бизнес-образовании компании.

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Опрос проводился в начале октября среди предпринимателей с численностью сотрудников до 50 человек и выручкой до 100 млн рублей в год. Всего были опрошены 2 225 бизнесмена.

Динамика закрытия бизнесов оказалась значительно ниже, чем ее предсказывали эксперты в начале пандемии. Не подтвердились и июньские прогнозы экспертов о том, что каждая пятая компания будет закрыта, отмечают аналитики Like Центр.

Основной причиной, в связи с которой предприниматели чаще всего в этом году задумывались о закрытии бизнеса, является пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения. Как наиболее существенную проблему эти факторы выделили 46,3% опрошенных.

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа сразу, поэтому среди прочих наиболее распространенных трудностей 32,9% предпринимателей отметили проблемы с маркетингом, 32,3% пожаловались на снижение покупательской способности, 32% рассказали о недостатке оборотных средств.

Среди мер поддержки для бизнеса наиболее эффективными предприниматели назвали отсрочку или снижение налогов — на этот инструмент указали 34,2% респондентов. 27,2% отметили пользу арендных каникул или снижения арендной ставки, 26,3% проголосовали за субсидии, а 24% — за беспроцентный или льготный кредит.

По словам генерального директора Like Центр Василия Алексеева, этот год стал одним самых сложных для предпринимателей, большинство из которых — новички и только учатся вести бизнес. И если в обычное время у них была возможность перенести внедрение многих цифровых решений на неопределенный срок, то теперь стало ясно, что откладывать ничего нельзя.

«Предприниматели получили опыт, как за месяц перестроиться из одной ниши в другую, организовать запуск нового продукта. Такая школа поможет им выжить даже в случае нового локдауна», — указывает Алексеев.

По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, российский бизнес многому научился во время пандемии. Он отмечает, что первый вывод, который сделали предприниматели, это что рассчитывать только на заемные средства нельзя, нужно иметь собственную финансовую подушку безопасности. Из-за высокой кредитной нагрузки в самой сложной ситуации оказались сфера ритейла (особенно торговые центры), фитнес и гостиничные услуги, добавляет эксперт.

«Во-вторых, нельзя игнорировать развитие технологий и новых направлений продаж. Компании, которые смогли вовремя перейти на онлайн-торговлю и доставку, смогли компенсировать падение оборотов, а некоторые значительно увеличили прибыль за счет использования такого канала»,

— говорит Сигал, приводя в пример компании «Магнит», Х5 Retail Group (сети «Перекресток», «Пятерочка») и «Детский мир», которые по итогам первого полугодия получили очень хорошие финансовые результаты и намерены в дальнейшем развивать онлайн-продажи.

В качестве третьего вывода эксперт называет умение оперативно реагировать на изменения и быть готовым к нетрадиционным решениям. В первую очередь, речь идет о переводе персонала на дистанционный режим работы: многие финансовые организации, переведя своих сотрудников на «удаленку» весной, максимально сохранили этот режим для многих сотрудников, что выгодно с точки зрения экономии затрат, к примеру, на аренде офисов.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган отмечает, что все еще весной говорили о неизбежности возврата заболеваемости осенью, и те, кто успел пересмотреть модели взаимодействия со своими клиентами, сейчас находятся в выигрышном положении:

«У бизнеса была возможность для того, чтобы подойти с большей подготовкой ко второй волне, которая сейчас на наших глазах начинает разворачиваться. Те предприниматели, которые понимали, как ситуация будет развиваться, могли перестроить свой бизнес, пойти на оптимизацию штата, перейти на более эффективные материалы (если речь о производстве), более выгодные условия сотрудничества с контрагентами и прочее», — указывает собеседник «Газеты.Ru».

При этом он обращает внимание на то, что доля собиравшихся закрыть свои предприятия может отражать ситуацию, которая возникла еще до утверждения правительством мер по поддержке бизнеса.

Руководитель клуба предпринимателей «Впотоке74» Кирилл Липай уверен, что без поддержки динамика закрытия бизнесов могла бы быть хуже. Самыми актуальными мерами оказались мораторий на уплаты налогов и льготные кредиты на выплату заработных плат в размере МРОТ, считает Павел Сигал. Эти меры позволили снизить нагрузку на предприятия во время пикового падения оборотов, а также сохранить рабочие места. Михаил Коган добавляет, что сказался и эффект от поддержки населения — более щедрые выплаты пособий по безработице, выплаты на каждого ребенка — все это поддержало потребительский спрос, и, как потом показала статистика ЦБ, спад экономики оказался менее глубоким, чем ожидалось.

«Меры поддержки в виде денег очень помогли, кто-то наполнил фонды, но не все. Многим сейчас тяжело, они продолжают сокращать бизнес. Один мой знакомый продал бизнес за 20% от стоимости до кризиса — это были комнаты с квестами. Сейчас он сосредоточился на производстве медицинских халатов — считает, что ситуация надолго, поэтому перевел все свои средства в новое направление», — рассказывает «Газете.Ru» Кирилл Липай.

Руководитель бизнес-клуба, куда входят 70 предпринимателей, отмечает, что самой большой проблемой для бизнеса стала неготовность работать онлайн, отсутствие навыков управления удаленными командами. Также возникли трудности с изменением потребительского поведения, многие перешли на доставку и консультирование в онлайн, кто-то ради стабильности начал работать с государством.

«Сейчас многие стараются исключить варианты усиления пандемии и локдауна в стратегии. На вопрос, что будешь делать, отвечают: «Не знаю». Многие признаются, что собираются продолжать работать, даже если будет рекомендовано закрыться.

Большинству осенний подъем позволил закрыть долги с весны, дальше может быть много банкротств. Появилось даже такое выражение: «Не получится — подам на банкротство»», — говорит предприниматель.

Павел Сигал считает, что взяв на вооружение опыт локдауна, многие предприниматели все же без страха готовятся ко второй волне ограничений, тем более, что многое для этого готово – есть базы клиентов, которые хотят работать онлайн, есть переведенные на дистанционный режим работы сотрудники, проработан формат такой деятельности.

«Конечно, нельзя сказать, что пандемия привела только к положительным урокам — самое серьезное последствие локдауна заключается в снижении оборотов, прибыли, выручки, и главное –--в сжатии потребительского спроса. Но, тем не менее, самые стойкие предприниматели и компании намерены работать, несмотря ни на что, и активно развиваться», — резюмирует эксперт.