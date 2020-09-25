«ЕС не банкомат»: Киев призвали не ждать благотворительности

Украине не стоит возлагать чересчур большие надежды на финансовую помощь Европы, киевские власти должны сами прилагать больше усилий, чтобы поднимать страну из кризиса, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Брюссель будет продолжать оказывать поддержку Киеву, но в целом Украине жизненно важно укреплять верховенство закона и усиливать борьбу с коррупцией, приводит слова европейского дипломата сайт ЕС.

«Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат. Лучший способ для нас поддержать Украину — это помочь в реформировании страны. Но осуществить эти реформы могут только сами украинцы. Стабильная, процветающая и демократическая Украина — лучший способ стабилизировать наше соседство», — пояснил Боррель.

По его словам, Европа остается главным партнером Киева в части экономической интеграции, поддержки реформ, а также защиты суверенитета и территориальной целостности Украины. Киев также получил от Европы больше преференций, чем какая-либо другая страна, не входящая в объединение, подчеркнул представитель ЕС.

«За последние шесть лет Украина получила от ЕС €14 млрд — беспрецедентный уровень поддержки. С 2007 года Европейский инвестиционный банк профинансировал 43 проекта на Украине на €6,45 млрд», — напомнил глава европейской дипломатии.

Кроме Зеленского Боррель встретился с руководством украинских Минобороны, МИД, антикоррупционного комитета Верховной рады и представителями антикоррупционных неправительственных организаций.

В среду, 22 июля, ЕС и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому Киеву будет выделено €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Документ был завизирован в Брюсселе заместителем главы Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Неделей ранее Зеленский в телефонном разговоре с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой назвал финансовую помощь зарубежных партнеров приоритетной для Киева.

«Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период», — признался Зеленский.

В июне Исполнительный совет МВФ одобрил предоставление Украине нового кредита — $5 млрд сроком на 1,5 года, указывалось в заявлении пресс-службы фонда.

«[Одобрен кредит] в рамках механизма кредитования stand-by на 18 месяцев», — говорилось в документе.

Киев получил первый транш в размере $2,1 млрд уже в июне. Остальные транши будут направляться украинским властям по итогам четырех обзоров, которые будут проводиться специалистами МВФ.

В мае украинское руководство утвердило проект меморандума с МВФ, но текст документа опубликован не был. Для подписания документа Киев должен был выполнить два главных условия: разрешить продажу сельхозугодий и запретить возврат национализированных банков бывшим их владельцам. В течение весны оба закона были приняты, несмотря на волну протестов как среди простого населения, так и в Верховной Раде.

Тем не менее Украина находится на грани банкротства из-за отставки главы Нацбанка страны Якова Смолия, писала немецкая газета Handelsblatt.

СМИ отмечало, что украинским властям необходимо срочно решить вопрос с погашением кредитов перед западными партнерами.

«Только в этом году Украине нужно будет рефинансировать старые кредиты в объеме $17 млрд, срок погашения которых уже истекает», — подчеркивалось в публикации.