Переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля

Переговоры между США и Ираном состоятся в Женеве в четверг, 26 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди в соцсети X.

«Рад подтвердить, что переговоры между США и Ираном назначены на четверг в Женеве», — написал он.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи может встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Женеве 26 февраля. По данным Axios, США готовы к новому раунду переговоров с Ираном, если в течение 48 часов получат план по ядерной сделке.

На прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы.

Отмечается, что иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация президента США Дональда Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Арагчи заявил, что соглашение Ирана с США должна включать мирный атом и снятие санкций.