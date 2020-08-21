В объезд ГИБДД: регистрацию автомобилей разрешили в МФЦ

В пятницу, 21 августа, глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регистрация автомобильного транспорта разрешается в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Соответствующее сообщение размещено на сайте правительства. Там в частности сообщается, что привычная для автомобилистов процедура осмотра транспортного средства не отменяется, несмотря на то, что пока не все МФЦ такими смотровыми зонами оборудованы.

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«Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приёмом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы», — говорится в сообщении правительства.

В правительстве уточнили, что услугой по регистрации автомобилей можно будет воспользоваться не во всех центрах, а только в тех, которые «располагают нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов».

«В целом, принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ»,

— полагают в кабмине.

Принятию этого решения предшествовал пилотный проект, который стартовал в 2018 году. На базе флагманских МФЦ Москвы была разрешена регистрация автомобилей, первоначально на учет ставили только новые автомобили, с момента продажи которых не прошло более 10 дней.

Потом в таких отделениях начали работать специалисты Госавтоинспекции на постоянной основе, график их приема совпадает с временем работы «флагманов». Причем непосредственно рядом с МФЦ есть площадки для инструментального осмотра автомобилей.

Запись на регистрацию в такие отделения осуществляется в режиме «одного окна» через сайт «Госуслуг» или портал мэра и правительства Москвы.

Набор документов, который необходим для предоставления в МФЦ во время регистрации автомобилей, совпадает с тем, что подается в МРЭО ГИБДД: документ, удостоверяющий личность (паспорт), ПТС, документ-основание права владения авто (договор купли-продажи, дарственная и др.), полис ОСАГО, диагностическая карта с действующим техосмотром, транзитный номер (если есть), чек об оплате госпошлины.

Процесс регистрации автомобиля в МФЦ также не отличается от аналогичной процедуры в МРЭО. После получения талона автомобилист направляется к необходимому окну для передачи сотруднику центра документов. Далее работник МФЦ выдает автовладельцу бланк для заявления на регистрацию. Затем, если вся предоставленная информация удовлетворяет требованиям, автомобиль предоставляется на смотровую площадку. После осмотра машины выдаются государственные регистрационные знаки и новый СТС, а в ПТС вносятся соответствующие изменения.

Возможность прохождения регистрации автомобиля в МФЦ существенно снизит нагрузку на ГИБДД и упростит эту процедуру для граждан,

считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

«Регистрационные действия, связанные с переходом собственности того или иного имущества, в силовом ведомстве типа ГИБДД — это пережиток советского прошлого. Полагаю, что изъятие этой функции у МВД выглядит вполне логично, поскольку никакого контроля и надзора со стороны силовиков она уже не требует», — заметил Ифанов.

По словам эксперта, сейчас постановка машины на учет в МРЭО до сих пор сопровождается очередями, фактически человек тратит половину рабочего дня и целый день на это. В то же время из-за коррупции в правоохранительных органах эта процедура никак не защищена от преступных действий.

«К сожалению, мы все еще видим, что недобросовестные сотрудники ГИБДД особенно в регионах используют эту процедуру для личного обогащения. В такой ситуации наличие этой функции у МВД теряет окончательный смысл. Про МФЦ пока что никто не говорит, что там за взятку можно поставить на учет ворованную машину или тюнингованный автомобиль, который ни одну сертификацию не пройдет. Думаю, что это улучшит весь процесс регистрации транспорта», — заметил автоэксперт.