Стой иди сюда: криптовалюту легализовали, но использовать запретили

В России впервые появился специальный закон, который регулирует хождение криптовалюты в стране, соответствующий документ в пятницу подписал президент России Владимир Путин. Отныне в российскую юридическую терминологию введено понятие «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта».

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Согласно закону, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 2021 года разрешается совершение сделок с ЦФА, но одновременно в стране запрещается использование виртуальных денег в качестве средства платежа. Под цифровыми активами понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение криптовалюты. Все эти транзакции возможны только на основании записи в информационном реестре. ЦФА могут быть переданы в залог, использованы для сделок обмена одного вида цифровых активов на другой (в том числе иностранных криптовалют) или на цифровые права иных видов.

При этом эти активы не будут являться средством платежа

Операции в сфере обмена цифровых финансов с правом проводить сделки купли-продажи и обмена таких активов смогут проводить исключительно российские кредитные организации и биржи. Для этого такие организации обязаны состоять в специальном реестре Центробанка. Регулятор сможет определять признаки ЦФА, приобрести это право смогут лишь квалифицированные инвесторы, а также обычные граждане, но для них сумма сделок будет существенно ограничена.

Цифровой валютой для законодательства РФ будет являться «совокупность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, но не являются денежной единицей РФ, иностранного государства или международной денежной единицей», отмечается в документе.

«Законодатель определяет криптовалюту как средство платежа и как средство сбережений, как инвестицию, но это средство платежа запрещается использовать для оплаты товаров и услуг в России»,

— приводит агентство «РИА Новости» высказывание по этому поводу главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Граждане России и российские организации благодаря этому закону смогут оспаривать в суде сделки и договоры, в которых указана криптовалюта, но только при условии, что эти сделки и виртуальные деньги ранее декларировалась в стране. Отдельно закон оговаривает право использования криптовалюты чиновниками и рядом других лиц, которые сейчас не вправе иметь счета и вклады за рубежом — всем им запрещено какое либо использование цифровой валюты и ЦФА, выпущенных в нероссийских информсистемах.

Еще на этапе второго чтения из законопроекта были исключены такие важные для экосистемы криптовалюты понятия, как «токен» (единица учёта, не являющаяся криптовалютой, необходимая для цифрового баланса актива) и «майнинг» (заработок криптовалюты с помощью создания новых блоков в блокчейне).

«Более подробное регулирование цифровых валют планируется определить в другом законе, который может быть принят в осеннюю сессию»,

— уточнил Аксаков.

Предполагается, что с помощью цифровой валюты граждане смогут инвестировать средства в расчете на рост таких активов либо просто таким образом хранить деньги. На свободное хождение криптовалюты государство не идет из-за того, что это может ударить по стоимости рубля, полагает партнер юридической компании «Можно» Андрей Шевченко.

По его словам, обычные платежные средства, контроль над которыми осуществляет Центробанк, гарантированы активами государства, им же и управляются. Благодаря этому котировки национальной валюты, её курс и покупательную способность можно прогнозировать, считает Шевченко.

В то же время цифровые деньги таким качеством не обладают — из-за процесса разрозненного майнинга нет единого эмиссионного центра как такового или этот центр не обладает достаточными активами для безусловной ответственности перед любым лицом, предъявившим валюту к оплате, считает Шевченко.