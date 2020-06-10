Падение карантина: какие страны ждут россиян на отдых

Кипр открыл международные аэропорты в Ларнаке и Пафосе, но пока только для 13 стран из группы А — условно безопасной по уровню распространения вируса. Всего в этой группе 19 стран.

Реклама

Первыми в аэропорт Ларнаки прибыли туристы из Израиля, сообщил Reuters. На первом рейсе были всего 22 человека. Их лично встречал министр транспорта страны Яннис Карусос.

Министр объявил прибывшим, что коронавируса на Кипре нет. То есть фактически в Европе стартовал пляжный сезон.

При этом кипрские власти не ожидают, что стране удастся быстро восстановить турпоток. До пандемии отдыхать на Кипр приезжали граждане 40 стран. Туризм приносил в бюджет до 13% ВВП. Сейчас власти ставят задачу достичь хотя 30% от того турпотока, что был в прошлом году.

Прорвал блокаду

С 20 июня Кипр откроется для туристов еще из шести стран группы В.

России нет ни в одной из групп. При этом кипрское направление было одним из самых массовых для россиян.

По количеству отдохнувших на Кипре Россия практически не уступала Англии. Британцев, кстати, тоже нет в «зеленых» группах безопасности.

Правительство острова поддерживает туризм беспрецедентными мерами. За счет бюджета обещают покрыть проживание, питание и медицинское обслуживание в случае, если приезжие «подхватят» на курорте COVID-19. С открытием международных рейсов на Кипре заработали торговые центры, бары и рестораны (в том числе внутренние помещения). Аквапарки откроются в конце недели.

На официальном сайте «Аэрофлота» можно оформить вылет в Ларнаку с 30 июня. Тур обойдется в 29 тысяч рублей, лететь придется с пересадкой через Белоруссию. Время в пути составит 38-40 часов. Но очевидно, что полетные программы еще не сформированы и после снятия карантина могут появиться более привлекательные предложения.

Кроме Кипра очевидную готовность принимать туристов демонстрируют Турция, Греция, Сербия, Чехия и даже Италия. «Мы общаемся с партнерами из других стран, чувствуем их заинтересованность в приеме туристов из России. И сами готовы открыть сезон сразу после соответствующего решения властей», — сообщили «Газете.Ru» в туркомпании TUI Россия.

В середине июня, как ожидается, откроются курорты Кубы. Пока для местных. Об этом 29 мая сообщал АТОР со ссылкой на посольство Республики Куба в России. Сейчас проходит реновация отелей и восстановление песчаной полосы пляжей в Варадеро. C 1 июля Куба, закрывшаяся в апреле, откроется для США, Канады и позднее для других стран.

Туры в Египет по-прежнему остаются под вопросом, хотя на этой неделе МИД РФ сообщил, что Россия «заинтересована в скорейшем возобновлении полноформатного авиасообщения» с этой страной.

Ранее на египетских курортах ежегодно отдыхали по 3 млн россиян. Но в ноябре 2015 года, после теракта в небе над Синаем, Россия закрыла авиасообщение со страной. Можно улететь в Каир, но на египетские курорты чартеры по-прежнему не доставляют.

За экзотикой в Ухань не хочется

Практически незамеченным осталось заявление Китая об открытии с 8 июня международного сообщения, в том числе на пляжи Хайнаня и в Ухань, считающийся «родиной коронавируса», с чем, кстати, китайские власти не согласны.

Впрочем, Китай и Куба не в топе интересов россиян. Неподдельный интерес для отдыха вызывает только европейское направление. Тем более что значительная часть российских туристов так и не смогла отдохнуть в ЕС из-за пандемии и введения режима самоизоляции. За оплаченные, но нереализованнные туры можно либо потребовать возврат денег, либо согласиться на ваучер. Большинство предпочли ваучер.

На аннулирование решили пойти только 15% клиентов TUI Россия, что, судя по всему, отражает реальное положение на рынке в целом.

Остальные согласились на перебронирование отдыха на осень 2020 или на аналогичные даты 2021 года. Сроки отдыха на зарубежных курортах пока не известны, поскольку правительство пока не рекомендует вылеты и авиакомпании ждут официального разрешения на вылеты.

На этой неделе стало известно, что ваучер на отложенный отдых можно реализовать и на российских курортах, например на Байкале. «Тот уровень сервиса, который подразумевал тур за рубеж, наши туристы получат и на Байкале: перелет, трансфер до отеля, экскурсии», — подтвердили в пресс-службе TUI.

По данным Российского союза туриндустрии, с 16 июня могут возобновить работу тысячи турагентств по всей России, и это поможет снять проблемы с реализацией ваучеров и активизирует покупку новых туров. Процедура депонирования средств клиентов, не воспользовавшихся туруслугой, пока еще не прописана законодателем, деньги, полученные туркомпаниями от туристов, депонируются по договоренности сторон и в этой ситуации немало нерешенных юридических нюансов, признают участники рынка.

Зеркального открытия границ не будет

Другой нюанс заключается в том, что Кипр, Греция, Турция, а также Грузия и Египет — прямые конкуренты российским летним курортам. Если открыть эти страны, то Крым и Краснодарский край просядут.

По этой причине ожидать от российских властей зеркального открытия границ не стоит.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что это невозможно хотя бы из-за разного уровня заболеваемости коронавирусом в разных странах, в том числе европейских. «Например, Испания планирует открыть границу, но как? Велкам в любой регион страны, говорят испанцы, но при условии, что оттуда, откуда вы въезжаете, уровень зараженности был бы не выше, чем у нас. Швецию, например, там не ждут вообще. Россию тоже пока не ждут, но мы стараемся снизить зараженность», — говорит Барзыкин.

Нет ничего удивительного в том, что каждая страна отрабатывает первым делом внутреннюю или даже политическую повестку по поддержке туристической отрасли. «Так делают все страны, а не только Россия. Какие могут быть упреки в том, что открываются сначала черноморские курорты Крыма и Краснодарского края, а Турция откладывается?» — говорит представитель туротрасли.

При этом ситуация так быстро меняется, что сейчас даже отечественные курорты не готовы к массовым заездам. Не везде отменен даже региональный карантин.

Равномерного восстановления турпотока не стоит ждать еще по одной причине, отмечает Барзыкин: турист, российский в том числе, сейчас массово не поедет в сомнительное место из страха заболеть.

«Наш турист теперь все внимательно изучит, поймет, что его ждет по приезду. Некоторые страны жестко потребуют иммунный паспорт, а Турция, например, всего лишь проверит выборочно. Но Кипр действительно все так устроил, что эта страна, судя по всему, станет после пандемии первой из европейских стран, привлекательной для отдыха россиян», — прогнозирует Барзыкин.

Тема возобновления авиаперевозок на международных маршрутах на повестке дня, точных дат пока нет, уточнил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас российская граница открывается только для лечения, учебы и работы за рубежом. Соответствующее распоряжение премьер Михаил Мишустин подписал 8 июня и поручил подготовить варианты возобновления международных полетов.

Также он призвал не планировать зарубежных поездок этим летом. «Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — рекомендовал премьер 25 мая на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.