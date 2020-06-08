Отдых дома: для россиян откроют местные курорты

Правительство откроет россиянам доступ на отечественные курорты с 1 июля. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на заседании с вице-премьерами в понедельник, 8 июня.

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Премьер уверен, что в России нет проблем со спросом на внутренний туризм. Желающих путешествовать по своей стране предостаточно. Но существует проблема качественного отдыха, который пока не в состоянии предоставить местный бизнес и власти. «Проблема — в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам», — считает Мишустин.

Потенциал отечественного туризма до конца не реализован, поддержал начальника вице-премьер и куратор спорта и туриндустрии Дмитрий Чернышенко. Около 40 регионов РФ уже готовы встречать гостей, а остальным регионам предложено подготовить планы открытия до 15 июня.

«Внутренний туризм имеет гигантский потенциал. Сейчас на одного россиянина приходится в среднем примерно 0,4 поездки в год, а в странах, которые считаются лидерами по туризму, это 5–7 путешествий за год. Это десятикратный потенциал роста», — сообщил на заседании правительства вице-премьер Чернышенко.

Для раскрытия потенциала отечественного туризма правительство предложит несколько механизмов господдержки.

«И много-много всего другого»

На федеральном уровне прорабатываются меры государственной поддержки внутренних и въездных туроператоров, в частности, льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям.

Кроме того, как сообщил Чернышенко, будут предложены такие стимулирующие меры, как «льготные тарифы для туров с детьми».

Чернышенко пообещал достаточную поддержку для того, «чтобы каждый ребенок мог летом гарантированно отдохнуть».

Вторая мера поддержки — развитие новых маршрутов.

«За лето планируется открыть более 10 таких новых направлений. Например, на Байкал (из-за стоимости авиабилетов поездка туда может быть достаточно дорогая) турпакет на 10 дней будет стоить в районе 45 тыс. рублей. Это достижение, я бы сказал», — считает вице-премьер.

Ростуризм готов предложить ряд направлений вдоль Волги: это Тверская область, Нижегородская, Ярославская, Астраханская, Татарстан.

«Для любителей первозданной природы, аутентичной еды, архитектуры, культуры мы с туроператорами рассматриваем возможности формирования туров на Русский Север», — отметила глава «Ростуризма Зарина Догузова.

Денег дадут и на развитие курортов Дальнего Востока. «Ведь это доступное направление для жителей нашей страны, которые проживают за Уралом. Тут и теплое, в период с июля по сентябрь, море, и вкусная еда, и культурно-познавательный отдых, и много-много всего другого», — агитировала Догузова.

В этом сезоне власти впервые поддержат грантами предпринимателей, которые реализуют экопроекты, кемпинг-отели и кемпинг-парки, быстровозводимые модульные отели и другие варианты отдыха на авто.

«Очень важно также обратить внимание на круизные компании», — сказал Чернышенко, но деталей не раскрыл.

C 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, у которых есть медицинская лицензия.

По оценке правительства, недополученные доходы туриндустрии РФ из-за коронавируса и карантинных мер составили 1,5 трлн рублей. При этом в отрасли заняты 2,5 млн человек. Вместе со смежными отраслями — 7 млн человек.

Изоляция за свой счет

Коронавирус был завезен из-за рубежа, поэтому безопаснее развивать внутренний туризм, считают в правительстве. А тем россиянам, которые не хотят тратить время и деньги в российских зонах отдыха, Чернышенко рекомендует не забывать о второй волне пандемии. «Правительство создало национальный защитный барьер, и его необходимо сохранить. Это означает, что для въезжающих правила будут оставаться жесткими, включая обязательную двухнедельную изоляцию за свой счет», — говорил Чернышенко на заседании правительства 25 мая.

Тема возобновления авиаперевозок на международных маршрутах — на повестке дня, но точных дат пока нет, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пока что российская граница открывается только для лечения и работы за рубежом.

«Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом», — сказал председатель правительства.

Кроме того, въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также — однократно — «те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе».

Сочи — наше все

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе называет объявленную господдержку беспрецедентной и говорит, что на ее памяти такого не было никогда, чтобы правительство согласилось поддерживать, например, чартерные рейсы. Но в этой сфере много нюансов. «Одна из них — 85% поездок на отдых внутри России — это самостоятельные туры, это неорганизованный туризм и, соответственно, этот вид поддержки дойдет не до всех туроператоров и турагентов», — говорит Ломидзе.

Кроме того, в госреестре порядка 4 тысяч туроператоров, и большинство из них составляют те, кто работает с внутренним туризмом.

«Но если считать не в юрлицах, а по количеству турпоездок, то самая значительная доля рынка у тех, кто реализует зарубежные продукты и въездные. В этой сфере организованный и частный туризм сейчас в пропорции примерно 50 на 50.

Пока не очень понятно, чем власти помогут компаниям, ориентирующимся на зарубежные направления. Только если компания вошла в список пострадавших отраслей, как малый и средний бизнес», — говорит Ломидзе.

Наконец, по ее словам, туристическая отрасль считает, что господдержка не успеет дойти до адресатов, хотя все необходимые механизмы обсуждали, начиная с февраля. «Не могу сказать, что нас не слушали, когда обсуждали, как спасать отрасль от банкротства, но

сезон уже начался, а госпомощь еще только объявлена. К бархатному сезону дойдет», — предполагает глава АТОР.

Отдых в России дешевеет, заграница — дорожает, свидетельствуют данные агрегатора Travelata.ru. Средний чек на заграничные туры летом 2019 года поднялся до 92 тыс. руб. (летом 2018 года такой отдых в среднем обходился в 84 тыс. руб.). Средняя стоимость туров по России летом 2019 года незначительно уменьшилась по сравнению с прошлым сезоном — до 47 тыс. руб. (годом ранее этот показатель был 48 тыс. руб.).

Средний чек на отдых летом 2019 года в Турции составил 92 тыс. руб. (85 тыс. руб. годом ранее), в Тунисе — 83 тыс. руб. (79 тыс. руб. год назад), на Кипре — 94 тыс. руб. (84 тыс. руб. годом ранее) и в Греции — 90 тыс. руб. (78 тыс. руб. год назад). Самый дешевый тур, приобретенный на лето 2019 года за границу, стоил 7065 руб. — в Грецию. За эти деньги один человек улетел на одну ночь в Паралия Катерини в отель 1* с завтраком. Самый дешевый тур, приобретенный на лето 2019 года на российские курорты, обошелся в 5990 руб. За эти деньги двое взрослых улетели на одну ночь в отель 2* в Адлер с завтраком.