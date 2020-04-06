COVID-19 как предлог: в Евросоюзе одобрили санкции против России

Санкции Запада против России не препятствуют борьбе российской стороны с коронавирусом COVID-19, поэтому вопрос об их отмене стоять не должен, независимо от течения пандемии, заявил официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Реклама

Так чиновник прокомментировал обращение депутатов Европарламента с требованием к Европе «не допустить отмены санкции против России под предлогом борьбы с пандемией коронавируса», передает ТАСС.

Тремя днями ранее США, страны Европейского союза, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали на Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам противостоять пандемии коронавируса. Об этом сообщали «Известия» со ссылкой на сайт постпредства РФ в ООН.

«Сожалеем, что небольшая группа государств — апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами», — заявили после голосования в российском постоянном представительстве.

Россия и еще 28 стран предлагали обозначить ведущую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в выработке мер по борьбе с пандемией COVID-19, призывали государства сотрудничать между собой и помогать наиболее пострадавшим странам. Кроме того, предлагалось снять санкции, подрывающие усилия по борьбе с коронавирусом.

Москва также призывает страны Запада, заблокировавшие проект резолюции, представить свои аргументы и обосновать, почему они отказываются от нее.

Причем российские дипломаты попросили Украину и Грузию «не утруждать себя», поскольку «их политизированные объяснения ничего не дадут».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш призвал лидеров стран G20 снять все санкции в отношении большинства стран до окончания пандемии коронавируса. Он заявил, что ограничения могут помешать поставкам оборудования и медикаментов, необходимых для борьбы с вирусом.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что поддерживает инициативу Гуттериша об ослаблении санкций, наложенных на государства, на период пандемии коронавируса.

«Мы работаем над коммюнике, которое окажет поддержку генсеку ООН», — сказал Боррель.

Он пояснил, что такие меры необходимы для беспрепятственной доставки медикаментов и других жизненно необходимых товаров в пострадавшие регионы. Также Боррель выразил надежду, что члены Евросоюза выкажут поддержку этой инициативе.

Кроме того, 2 апреля прошли первые в истории переговоры глав МИД НАТО по видеосвязи. До этого по видеосвязи состоялись переговоры глав МИД G7, саммит лидеров ЕС, а также заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

А самым масштабным стал прошедший 26 марта при помощи онлайн-связи саммит лидеров G20, объединивший в экстренном порядке руководителей 20 крупнейших экономик мира.

Двадцатка отчитались о решении выделить беспрецедентную сумму в $5 трлн на спасение мировой экономики. Однако подвох заключается в том, что эту сумму будет выделять не G20, а национальные правительства стран-членов. Спасать, вероятнее всего, они будут свои собственные экономики, а не мировую.

Подтверждением этому служит то, что «двадцатке» не удалось согласовать даже временную отмену санкций на время борьбы с кризисом. Кроме того, показательно, что на встрече никак не обсуждались нефтяные ценовые войны и обвал ресурсных рынков — то, что спровоцировало нынешний кризис.

Касательно внутреннего отношения к бизнесу, то мэр Москвы Сергей Собянин, к примеру, в своем блоге на сайте городского правительства указал, что меры по контролю особого режима, введенного в Москве в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, должны применяться адекватно.

Так, штрафные санкции за нарушение режима не должны оказывать избыточное давление на бизнес и граждан, однако должны обеспечивать соблюдение требований по предотвращению распространения коронавируса, отмечается в сообщении.