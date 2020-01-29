Рубль немного ослаб: ФРС не тронула ставку

Федеральная резервная система провела в среду, 29 января, первое заседание в новом году. В течение 2019 года ФРС трижды меняла учетную ставку на 25 б. п., понизив в итоге ее до уровня 1,5 --1,75%.

Однако в этот раз американский регулятор взял паузу.

Диапазон ставки остался на прежнем уровне.

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Как пояснил в итогом релизе Комитет по открытым рынкам ФРС США, рынок труда в стране с момента декабрьского заседания Федрезерва остался сильным, а экономическая активность росла умеренными темпами.

Так, количество рабочих мест в последние месяцы в среднем стабильно увеличивалось, уровень безработицы оставался низким.

По мнению регулятора, расходы домашних хозяйств растут умеренными темпами.

В целом текущий диапазон базовой процентной ставки является подходящим для поддержки устойчивого роста экономической активности, считает Федрезерв.

Сроки и размеры возможной корректировки ставки будут зависеть от состояния рынка труда, инфляции, а также от событий на финансовом рынке и в мире.

Следующее заседание ФРС намечено на 18 марта. Оно будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.

Именно таких действий и ожидали от американского регулятора эксперты.

Сейчас, кроме вечного недовольства президента США Дональда Трампа, который требует от ФРС стимулов для роста экономики, не было объективных причин менять ставку, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Так, безработица в США находится на уровне 3,5%, то есть на минимуме за 50 лет, а инфляция в ноябре была 1,6%. Это даже ниже целевого значения в 2%.

К тому же рост ВВП в четвертом квартале 2019 года составит по ожиданиям 2,1%.

«Предсказуемо, комментарии американского регулятора — положительные: они касаются восстановления роста экономики. Обстановка на рынках нервная из-за распространения коронавируса, так что любое неосторожное слово могло бы стать причиной начала масштабных распродаж», — говорит Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями.

К тому же, как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов,

снижение ставки ФРС сейчас было бы воспринято как слабость, то есть то, что текущие меры поддержки не работают.

Однако, учитывая предвыборный год, Дональд Трамп вряд ли даст надолго расслабиться ФРС. Скорее всего, он в ближайшее время вновь может начать бить по рынку, склоняя американского регулятора к дальнейшему смягчению политики, говорят эксперты.

Согласно данным Bloomberg, рыночные аналитические структуры ожидают как минимум еще одного уменьшения ставки ФРС в 2020 году, говорит Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс».

Это приведет к тому, что американский регулятор, если не понизит ставку, так хотя бы увеличит объемы покупок ценных бумаг, высказывают мнение другие эксперты.

По словам Антонова, для валютного рынка сохранение ставки ФРС обычно дает небольшой импульс для укрепления доллара.

Так, в среду, 29 января, на валютной секции московской биржи российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. К окончанию основной сессии доллар поднялся на 0,7%, торгуясь чуть выше 62,7 рубля, евро подтянулся на 0,6%, до 69 рублей.

На момент сдачи заметки курс доллара на московской бирже торговался в районе 62,6 рублей.

Впрочем, вряд ли ослабление рубля будет долгим и существенным.

«Российская валюта продолжит восстанавливать потери: облигации федерального займа (ОФЗ) все также привлекательны для нерезидентов, макроэкономические показатели нашей страны стабильны, да и вероятность ввода новых санкций пока мала. Ждем курс в диапазоне 62 - 63 рубля за доллар», — говорит Арсений Дадашев.

Однако, по словам Михаила Когана, руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», российский рынок акций из-за дальнейшего распространения нового коронавируса может все-таки скорректироваться.

Это произойдет из-за некоторого снижения аппетитов к риску инвесторов и ФРС здесь не при чем, говорит он.