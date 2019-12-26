«Есть мощности»: как Россия достроит «Северный поток — 2»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что у страны есть свой трубоукладчик, который может за несколько месяцев достроить «Северный поток — 2», несмотря на санкции.

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«Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Он добавил, что пока не может обозначить предполагаемые сроки завершения работ. «Чем раньше, тем лучше», — заключил представитель Кремля.

Ранее министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия сможет достроить газопровод, прокладываемый в Балтийском море, и без участия иностранных подрядчиков, передает RT.

«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами. Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена», — приводит СМИ слова министра.

Несколькими днями ранее швейцарская компания Allseas заявила, что приостанавливает свое участие в строительстве «Северного потока — 2». Вслед за этим организация вывела все свои суда, которые применялись специально для прокладки газопровода в Балтийском море. При этом в компании не смогли сказать точные сроки, на которые строительство «Северного потока — 2» откладывается.

Это произошло после того, как в ночь на 21 декабря в силу вступили американские санкции, направленные против компаний, которые занимаются реализацией российских проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Власти США наложили ограничения на 350 компаний, которые участвуют в их строительстве. В частности, санкционные меры, направленные на приостановление «Северного потока — 2», применимы к организациям, которые предоставляют свои суда для строительства.

Кроме того, американские власти решили заблокировать активы, зарегистрированные в США.

Ограничения также запрещают другим компаниям сотрудничать с участниками строительства газопроводов, а представители организаций, которые все-таки продолжать работу в рамках проекта, не смогут попасть на территорию Соединенных Штатов.

Россия намерена отплатить США той же монетой.

Как отметил замглавы МИД России Сергей Рябков в недавнем интервью «Интерфаксу», Москва может расширить стоп-листы на въезд в Россию. По его словам, в санкционные списки могут войти те, кто проявлял «наибольшую активность в продвижении конкретно этого решения администрации [по «Северному потоку — 2»] и других санкционных инициатив».

«Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет», — сказал Рябков.

Замминистра обратил внимание, что российские власти не будут спешить с приведением в действие ответных мер в отношении Соединенных Штатов. Однако ответ будет не только «риторический».

«Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить», — сказал замглавы МИД, добавив, что Кремль ответит взвешенно, без ущерба для государства.

Рябков также не исключил, что санкционная политика в отношении России может быть продолжена и в следующем году.

«К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях — эти циклы продолжаются», — отметил он.

Незадолго до этого в Кремле предупредили, что ограничения США не останутся без российского ответа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что то, когда и как поступит реакция, будет продиктовано «национальными интересами», ответные меры будут приняты тогда, когда «это будет большим образом соответствовать национальным интересам», — предупредил он.