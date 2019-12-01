Страховка на 10 млн: вкладчикам увеличат лимит

Российское правительство дало положительный отзыв на законопроект об увеличении максимального размера страховки по вкладам — с 1,4 млн до 10 млн рублей. Заключение опубликовано на сайте Госдумы.

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Однако перед принятием документа кабмин попросил его доработать с учетом «замечаний».

В частности, необходимо включить в него результаты оценки влияния повышения страховки по вкладам на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов.

Кроме того, учесть нужно и возможное увеличение размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками — участниками системы страхования вкладов. В проекте закона предусмотрено снижение порога базового уровня доходности вкладов для банков, уплачивающих повышенную ставку страховых взносов в фонд. Однако материалы не содержат необходимых расчетов, отмечают в кабмине. В результате банки не смогут привлекать депозиты на выгодных условиях.

Согласно законопроекту, получить повышенную страховку в размере 10 млн рублей можно будет только в ряде случаев.

«Мы считаем целесообразным увеличить сумму возмещения в тех ситуациях, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками. Более того, в социально чувствительных ситуациях», — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Речь идет, например, о зачислении на счет средств по делу о наследстве или от продажи жилья или земельного участка. Также — при возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу, получении социальных выплат и пособий, исполнении решения суда и выплате субсидий. Средства должны лежать в кредитном учреждении не более трех месяцев.

Если эти деньги оказались на счету и клиент не успел их снять, поскольку у банка отозвали лицензию, то государство их вернет.

Закон об увеличении компенсации до 10 млн рублей Центробанк подготовил совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в мае. В июле его уже внесли в Госдуму на рассмотрение.

В документе также был расширен список юридических лиц, которые могут претендовать на компенсацию из фонда АСВ.

К их числу были причислены садоводческие некоммерческие товарищества, огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные и гаражно-строительные кооперативы, жилищные и жилищно-строительные кооперативы и др.

Также в законе была сделана приписка, что для повышенной выплаты источник происхождения средств придется подтверждать документально.

На данный момент размер возмещения по вкладам в одном банке составляет 1,4 млн руб. Страхуются средства только физлиц, индивидуальных предпринимателей и малых предприятий.

Выплаты до 10 млн рублей сегодня предусмотрены по эскроу-счетам, открытым для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и для расчетов по договору участия в долевом строительстве.

Как рассчитывают законодатели, инициатива позволит повысить уровень доверия к банковской системе в целом.

Учитывая, какую кампанию по оздоровлению сектора регулятор развернул после назначения Эльвиры Набиуллиной, это более чем своевременная мера.

Так, в России за последние пять лет лицензии были отозваны у 439 финансовых учреждений, заявляла в интервью немецкой газете Handelsblatt глава Банка России.

«Это были, прежде всего, небольшие и средние институты. Сейчас в России действуют 454 банка — и у них есть реальный капитал»,

— цитирует ТАСС главу ЦБ.

Как объясняли в регуляторе, основными факторами, повлекшими отзывы лицензий у российских банков, стали попытки скрыть проблемы в бизнесах собственников, недостаточно эффективный риск-менеджмент, а также слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам.

«Банки и другие финансовые институты часто склонны перекладывать валютные риски на заемщиков», — писала первый заместитель председателя Центробанка РФ Ксения Юдаева в авторской колонке изданию «Эконс». «А заемщики (возможно, как и сами финансовые институты) их недооценивают — не понимают, что разница в процентных ставках между рублевыми и валютными кредитами покрывает валютный риск», — объясняла она.

Проблемы у российских коммерческих организаций могут быть выявлены и в ближайшее время.

В конце октября 2019 года международное рейтинговое агентство Moodyʼs ухудшило прогноз для российского банковского сектора — с «позитивного» на «стабильный». Аналитики полагают, слабый рост экономики будет препятствовать улучшению ситуации в банковском секторе в ближайшие год-полтора.