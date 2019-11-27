Бизнес изобретателей: как придумывают замки

Под замком

Бизнесом 39-летний Дмитрий Бакланов из Смоленска, кандидат технических наук, начал заниматься в 2007 году. У истоков будущей компании «Промикс» стоял его научный руководитель, профессор Александр Малиновский. В 2004 году по просьбе одной компании он разработал замок, который устанавливался на холодильных шкафах для прохладительных напитков. Несколько лет спустя, после защиты Дмитрием кандидатской степени, он присоединился к предпринимательским начинаниям профессора Малиновского, и вместе они превратили этот микробизнес из 3 человек в компанию федерального уровня.

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«Сейчас у нас есть дилерская сеть по всей России, мы успешно продаемся в Казахстане, на Украине, в Эстонии и Белоруссии, плюс поставляем свою продукцию на некоторые заводы. От одного узкого изделия мы перешли к широкому спектру продукции: сейчас мы присутствуем на рынке систем безопасности – производим замки для дверей, шкафов и витрин», — рассказывает Дмитрий Бакланов.

Также компания выпускает контроллеры управления доступом к банкомату: система «Промикс-банк» используется для того, чтобы попасть в помещение, где стоит банкомат, при помощи банковской карты. «Промикс» производит и считыватели, куда вставляется банковская карта для прохода в помещение, и различную сопутствующую электронику для этих целей. Еще одно из направлений бизнеса смоленских предпринимателей – контроллеры для сплит-систем.

«Основное наше отличие от конкурентов – это наличие собственного конструкторского отдела. Мы постоянно стараемся генерировать идеи, подмечать проблемы рынка и решать их, удовлетворяя спрос потребителей», — поясняет Бакланов.

Основной продукт компании - это электромеханические замки (то есть устройства, которые при подаче или снятии напряжения питания либо открываются, либо закрываются). Конкурировать с Китаем бизнесмены из Смоленска не пытаются, поэтому они производят замки узкого, достаточно специфического применения. Например, есть проблема с установкой электрических замков на пластиковые двери – либо их сложно установить, либо замок ставится вверху двери, и это приводит к ее изгибанию при открытии. Для решения этой проблемы конструкторы компании разработали узкий накладной замок, который ставится в районе ручки.

«Если в офисных дверях все электромеханические защелки прямоугольные, то аккуратно врезать его не так-то просто. Мы сделали цилиндрическую защелку, для установки которой достаточно просверлить небольшое отверстие», — говорит Дмитрий Бакланов. Кроме того, компания производит замки, пульты и контроллеры управления для холодильников с напитками и морозильных ларей, установленных в магазинах, а также оборудование для автоматизированных парковок и раздевалок, которые устанавливают в аквапарках и фитнес-клубах.

Бизнесмены-изобретатели

Разумеется, компания «Промикс» возникла не в одночасье – бизнесменам пришлось пройти долгий путь, прежде чем они смогли закрепиться на рынке. В 2008 году, когда наступил кризис, компания производила только замки для холодильников и состояла из 10 человек.

«Стало ясно, что на этой продукции мы далеко не уедем. Я начал выходить на рынок систем безопасности, знакомиться с его спецификой и заключать дилерские договоры. Так мы стали делать новые виды замков, которые служили другим целям. С 2008 года мы расширяем нашу дилерскую сеть», — рассказывает Дмитрий Бакланов.

Сначала предприниматели арендовали небольшое помещение для своего бизнеса, оставляя за собой только разработку устройств, патентование и конечную сборку. В 2012 году компания построила в Смоленске собственный производственный корпус, и теперь ряд работ «Промикс» делает самостоятельно, хотя некоторые до сих пор рентабельнее отправлять на аутсорсинг.

«В современных реалиях компаниям, которые специализируются на оказании услуг контрактного производства, передать часть работ оказывается дешевле: у них есть большой станочный парк и обслуживающий персонал», — поясняет Бакланов.

Впрочем, работа с контрагентами не всегда складывается гладко – предпринимателям приходилось иметь дело и с недобросовестными компаниями.

«После того, как нас в позапрошлом году очень нехорошо кинула одна компания, мы внесли у себя в стандарт предприятия по закупкам обязательную проверку контрагентов через несколько систем, в том числе при помощи Бизнес-навигатора МСП. Кроме того, на портале есть и обучающий контент, который будет полезен не только начинающим, но и опытным предпринимателям. Еще один полезный сервис – теперь с помощью нового сервиса «зеркальный реестр» портала Бизнес-навигатора МСП можно изучать предстоящий план проверок контрольно-надзорных органов», — говорит Дмитрий Бакланов.

Сейчас «Промикс» достраивает второй производственный корпус, так как места в первом начинает не хватать для удовлетворения всех нужд компании – на площади около 500 квадратных метров должны разместиться раздевалки, столовая и так далее.

Объем производства компании составляет около 100 000 изделий в год – получается, что за свою историю предприниматели произвели уже более 1 млн единиц продукции. Что касается производственного процесса, то его можно разделить на две категории. Типовые серийные изделия продаются через дилерскую сеть или напрямую при обращении в компанию, и тогда в этом процессе задействован только отдел продаж. Компания старается держать заполненный склад готовой продукции, чтобы уменьшить сроки исполнения заказов. Есть и другой вариант – когда в «Промикс» обращаются клиенты, которым необходимо адаптировать или разработать изделие по их техническому заданию.

«Мы работаем с очень крупными компаниями, которые поставляют свою продукцию для нужд РЖД, метрополитена и так далее. В составе их изделий используются наши запирающие устройства», — рассказывает Дмитрий Бакланов.

В случае обращения такого клиента согласовывается техническое задание и заключается договор на опытно-техническую разработку. Конструкторский отдел разрабатывает опытное изделие, компания его испытывает, затем отдает на испытания клиенту, делает установочную партию из нескольких штук, и, пройдя полный цикл, предусмотренный Единой системой конструкторской документации, от макетного образца до серийного, начинается производство устройства.

Важно понимать, что компания не является научно-исследовательским институтом, то есть не занимается просто разработкой изделий – они разрабатываются с условием, что затем «Промикс» будет их производить. На сегодняшний день у смоленских предпринимателей зарегистрировано почти 20 патентов на изобретения.

Бизнес для ученых

Все изделия, которые продает компания «Промикс» - это собственные разработки ее конструкторского отдела. Изначально этот отдел состоял из нескольких человек с богатым опытом, принадлежащих к советской школе. Параллельно, понимая всю проблему с кадрами, партнер Дмитрия Бакланова, преподававший в местном профильном институте, подбирал среди своих студентов талантливые кадры.

«Поэтому примерно с 4 курса некоторое количество студентов у нас постоянно пребывает на внеурочной практике. У нас на производстве они осваивают не теоретические, а практические навыки, и несколько человек после учебы становятся сотрудниками компании. Например, два человека после института отслужили в армии, а потом вернулись работать к нам», — рассказывает Дмитрий Бакланов.

В настоящее время конструкторский отдел состоит из 8-9 сотрудников, а в общей сложности в компании трудятся около 50 человек.

По словам бизнесмена, расценки на продукцию «Промикса» более чем демократичные: самые дешевые изделия на рынке производятся в Китае, изделия из Смоленска будут стоить несколько дороже, а самые высокие цены предлагают европейские производители.

«Сейчас одна из задач, которая стоит перед нами – выход на экспортный рынок. Десять лет мы производили замки под брендом «Шериф», а с 1 января текущего года у нас произошел тотальный ребрендинг, и теперь мы используем собственную торговую марку «Промикс». Это было сделано с учетом выхода на экспорт за пределы СНГ», — говорит о планах Дмитрий Бакланов.

Компания уже сейчас точечно отправляет небольшие партии своих изделий за границу, но доставка стоит очень дорого, поэтому «Промикс» занят поиском иностранных партнеров, которые могли бы держать склады с продукцией и тем самым уменьшить логистические расходы.

Поскольку рынок безопасности в России сжимается уже второй год подряд, и количество проектов на нем постепенно сокращается, Дмитрий Бакланов намерен найти для разработок своей компании новые сферы применения. Например, «Промикс» подготовил новинку для рынка энергетики и намерен представить ее профильным предпринимателям на Энергетическом форуме, который состоится 3 декабря.

Кроме того, в этом году к смоленским бизнесменам обратилась компания toGO, по заказу которой «Промикс» разработал и осуществлял сборку оборудования для кикшеринга, то есть проката электросамокатов.