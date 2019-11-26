Ущерб на $256 млн: сделки с «Газпромом» привели к арестам в Польше

Областная прокуратура Лодзинского воеводства Польши в рамках расследования по газовым соглашениям, заключенным с Россией, постановила арестовать троих бывших членов правления польской газовой компании EuRoPol GAZ SA.

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Задержанные в городе Катовице сотрудниками Агентства внутренней безопасности Михал Ш., Здислав Ю. и Мирослав Д. обвиняются в причинении значительного ущерба EuRoPol GAZ из-за злоупотребления предоставленными правами при заключении контрактов с Москвой. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Процедуры, в ходе которых были проведены сегодняшние аресты, касаются обстоятельств заключения межправительственного соглашения, невыгодного для Польши и противоречащего закону Европейского союза. Ущерб оценивается почти в 1 млрд злотых ($256 млн).

В ходе расследования прокурор установил, что Михал Ш. и Мирослав Д. подписали 27 января 2010 года в Москве контракт между EuRoPol GAZ, «Газпром экспортом» и PGNiG SA, который устанавливал условия, крайне неблагоприятные для EuRoPol GAZ.

В частности, в этом соглашении польская сторона обязалась отказаться от поддержки иска против «Газпром экспорта»,

направленного в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ, в котором содержался запрос на оплату услуг по транспортировке газа через Польшу в 2007 году.

EuRoPol GAZ является владельцем польской части транзитного газопровода Ямал — Европа. Компания была создана для оказания услуг по транспортировке природного газа через Польшу. В руководство входят представители Польши и России.

Транснациональный газопровод «Ямал — Европа» проходит по территории четырех стран — России, Белоруссии, Польши и Германии. Европейский Союз относит проект к приоритетным инвестиционным задачам, реализуемым в рамках Trans-European Network (TEN, «Трансъевропейские сети»).

Магистраль берет начало от торжокского газотранспортного узла в Тверской области, где принимает газ из газопровода «Северные районы Тюменской области (СРТО) — Торжок». Протяженность российского участка составляет 402 км с тремя компрессорными станциями: «Ржевская», «Холм-Жирковская» и «Смоленская».

Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций: «Чеханув», «Шамотулы», «Замбрув», «Влоцлавек», «Кондратки». Польским участком газопровода владеет EuRoPol Gaz.

Также во вторник, 26 ноября, российский лидер Владимир Путин провел встречу с министром энергетики Александром Новаком и председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой обсудил с ними взаимодействие России и Украины в сфере энергетики.

Миллер заявил, что проблемы перехода Украины на европейское законодательства препятствуют продолжению транзита газа. Смена украинского законодательства создает ряд технических сложностей, мешающих подписанию соглашения о транзите, указал глава «Газпрома».

Он отметил, что на Украине до сих пор не была проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами.

Руководитель компании подчеркнул, что по указанию президента России Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.

При этом российский президент в свою очередь рассказал о своем недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, основной была тема поставки и транзита газа.

Нынешнее соглашение по транзиту газа действует между Россией и Украиной до 31 декабря 2019 года. Несмотря на то что скоро оно закончится, стороны до сих пор не могут достигнуть консенсуса.

В частности, российская сторона настаивает на том, чтобы было принято пакетное решение относительно транзита. Россия считает, что для заключения нового договора сторонам стоит отказаться от всех судебных споров. Москва уже давно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно ему, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Споры между компаниями возникли из-за якобы недопоставленных российской корпорацией объемов газа по транзитному договору. Украинские власти пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ни к чему не привели.

В Киеве отказываться от участия в судебных спорах не собираются. Наоборот, в начале ноября Юрий Витренко сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Он пояснял, что заявление подано в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

Недавно также стало известно о том, что «Нафтогаз» пошел на частичный компромисс в переговорах с «Газпромом».

Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год, как этого хотела бы российская сторона. Однако при одном условии: украинский «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» принять в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.