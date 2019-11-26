Украина без газа: что мешает договориться Киеву и Москве

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с министром энергетики Александром Новаком и главой «Газпрома» Алексеем Миллером, на которой обсудил с ними взаимодействие России и Украины в сфере энергетики.

Миллер заявил, что проблемы перехода Украины на европейское законодательства препятствуют продолжению транзита газа.

Смена украинского законодательства создает ряд технических сложностей, мешающих подписанию соглашения о транзите, заявил Миллер.

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Он отметил, что на Украине до сих пор не была проведена сертификация независимого газотранспортного оператора, который должен быть создан в соответствии с новыми правилами. Руководитель «Газпрома» подчеркнул, что по указанию президента России Украине было направлено официальное предложение по заключению нового контракта на транзит или продлению существующего.

При этом российский президент в свою очередь рассказал о своем недавнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, основной была тема поставки и транзита газа.

Нынешнее соглашение по транзиту газа действует между Россией и Украиной до 31 декабря 2019 года. Несмотря на то, что скоро оно закончится, стороны до сих пор не могут достигнуть консенсуса.

В частности, российская сторона настаивает на том, чтобы было принято пакетное решение относительно транзита. Россия говорит о том, что для заключения нового договора сторонам стоит отказаться от всех судебных споров. Москва уже давно оспаривает решение Стокгольмского арбитражного суда. Согласно ему, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

Споры между компаниями возникли из-за якобы недопоставленных российской корпорацией объемов газа по транзитному договору. Украинские власти пытались арестовать через суд активы «Газпрома» в Швейцарии, Нидерландах, Люксембурге и Великобритании. Однако пока эти попытки ни к чему не привели.

В Киеве отказываться от исполнения судебных решений не собираются. Наоборот, в начале ноября Юрий Витренко сообщил, что направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на $12 млрд. Он пояснял, что заявление подано в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

Недавно также стало известно о том, что «Нафтогаз» пошел на частичный компромисс в переговорах с «Газпромом».

Киев согласился, что контракт на поставку газа может быть продлен на один год, как этого хотела бы российская сторона. Однако при одном условии: украинский «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» принять в качестве оплаты $2,6 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража.

Ранее во время двух раундов переговоров между российской и украинской стороной официальные лица компании «Нафтогаз» заявляли, что хотят обязать «Газпром» прокачивать через украинскую газотранспортную систему (ГТС) минимум 60 млрд куб. метров топлива в год в течение 10 лет.

Позднее Киев говорил, что Россия должна прокачивать еще на 30 млрд кубов больше. Совокупно «Нафтогаз» планировал получать от «Газпрома» средства за транзит 90 млрд кубов газа в год.

Москве в целом не нужен «длинный» контракт. После того как будут построены вторая ветка трубы газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря и «Турецкий поток» по дну Черного моря, наша страна вообще может прекратить транзит газа через Украину.

Еще одно условие заключения транзитного договора, о котором постоянно говорят российские чиновники, — это готовность Украины к прямым закупкам российского топлива с 2020 года, а также определение объема этих закупок.

Украинский министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель недавно говорил, что разделение компании «Нафтогаз» завершится уже в декабре и как результат будет создан отдельный оператор газотранспортной системы (ГТС).

«Разделение компании, действительно, еще в процессе, мы потенциально еще не можем подписать эти договоры. Мы должны быть готовы к этому. В соответствии с нашей дорожной картой эти возможности появятся где-то после 17 декабря», — сказал Оржель.