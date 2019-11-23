«Далеко и накладно»: Пушков о поставках газа из США на Украину

За поставкой американской стороной Киеву сжиженного природного газа стоят исключительно корыстные финансовые интересы, а не заявляемая Вашингтоном «свобода» Киева от российского энергоносителя – заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

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Так он прокомментировал поставки СПГ из США в Польшу на танкерах, после чего газ железнодорожными составами переправляется на Украину, передает ФАН.

«Танкер из США со сжиженным газом для Украины прибыл в польский порт. США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — написал сенатор в твиттере.

Два дня назад посольство США в Киеве сообщило на своей странице в Facebook, что новая партия американского сжиженного газа была направлена на Украину. Накануне судно с газом прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце в Польше.

«Это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости»,

— говорится в заявлении дипведомства.

В конце августа Вашингтон, Варшава и Киев подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. В документе указано, что это должно способствовать реформе украинского газового рынка, развитию инфраструктуры импорта сырья в Польшу и американскому экспорту.

Уже 9 сентября компания «Укртатнафта» приобрела чуть более 6 млн тонн сжиженного газа производства американской компании Enterprise Products Partners. Всего за январь-август на территорию Украины по морю поступило около 27,6 млн тонн газа (примерно 4,6 млн кубометров).

В прошлом году объем потребления газа на Украине составил 32,3 млрд кубометров, 10,6 млрд из них шли реверсом из Польши, Словакии и Венгрии, передает НСН.

Нынешний контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря, а новых договоренностей о возобновлении прокачки до сих пор не достигнуто. «Нафтогаз» требует от Москвы заключения контракта на прокачку 60-90 млрд кубометров в год сроком на 10 лет. Россия с таким вариантом не согласна, так как в будущем году надеется достроить газопровод «Северный поток — 2» и отказаться от украинского транзита полностью.

При этом США могут ввести санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2». Об этом заявил сенатор Тед Круз. По его словам, ограничения задержат введение газопровода в эксплуатацию более чем на год.

Завершение строительства позволит России получить миллиарды долларов, которые будут использоваться «для подпитки российской агрессии», считает Круз. При этом газопровод поставит Европу в зависимость от российской энергии, сделает ее более подверженной экономическому «сдерживанию и шантажу».

Президент России Владимир Путин постоянно указывает европейским коллегам на то, что Москва относится к проекту «исключительно как к экономическому» и не рассматривает газопровод в качестве инструмента влияния.

Между тем американский СПГ обойдется Украине дороже, чем российский газ. Хотя польские и украинские чиновники говорят иначе. По их словам, недавние контракты на импорт СПГ заключены по ценам на 20-30% ниже, чем на российский газ.

Однако они не учитывают, что доставка газа от места его добычи в США и регазификация тоже стоят денег, указывают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

Конечную цену поставки СПГ высчитать невозможно, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» заведующий сектором «Энергетические рынки» Института экономики и финансов Николай Иванов. Стоимость СПГ складывается из стоимости покупки или добычи, сжижения и цены транспортировки.

Европа не нуждается в сжиженном природном газе из США, а Евросоюз и Германия должны ввести зеркальные меры против Вашингтона в случае введения санкций против участников проекта «Северный поток — 2» — уверен депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.

«Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США. Нам в Европе не нужен американский СПГ», — сказал немецкий политик.