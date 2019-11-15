«Не надо шуметь»: как «Нафтогаз» ответил Путину

Глава украинской газовой компании «Нафтогаз» Андрей Коболев на своей странице в Facebook прокомментировал слова президента России Владимира Путина об угрозе прекращения транзита газа через Украину.

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Он оценил часть выступления российского лидера, в которой говорится о принятии европейского законодательства в стране как корректную.

«Украина действительно имеет обязательства по внедрению европейского законодательства до конца этого года. И я очень надеюсь, что украинский парламент сегодня сможет разблокировать подписание уже принятого законопроекта 2239-1 «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с обособлением деятельности по транспортировке природного газа», — написал Коболев.

При этом он заявил, что «Нафтогаз» не откажется от судебных претензий к «Газпрому». Компания планирует продолжить отстаивание своих интересов в суде.

Снижение Россией цены на газ на 20-25% не сможет компенсировать Украине отказ от $3 млрд, заявил он.

«Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку «Газпром» при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу. (…) То есть 20-25% – это не скидка, это нормальная цена, причем следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита», – уверен Витренко.

Коболев также отметил, что Украина «физически» получает топливо из трех стран ЕС при помощи действующих газопроводов. Глава «Нафтогаз» подчеркнул, что эти трубы используют и другие международные организации.

«Они покупают этот газ на рынке ЕС, где доля «Газпрома» начала снова сокращаться и составляет сейчас около 32%. То есть, называть весь газ на рынке ЕС российским точно не корректно. Мягко говоря», — добавил Коболев в своем посте в Facebook.

Президент России Владимир Путин до этого заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины. Политик сообщил об этом в ходе саммита БРИКС в Бразилии.

«Не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует»,— отметил российский лидер.

Он также подчеркнул, что украинский партнер «Нафтогаз» не идет на встречу в переговорах по подписанию нового договора, а лишь усугубляет ситуацию новыми исками в отношении «Газпрома».

В начале ноября исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил, что «Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск к «Газпрому» на сумму более чем $12 млрд. Он пояснял, что иск подан в ответ на стремление «Газпрома» обжаловать решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту между компаниями.

«Бред какой-то. Обостряют ситуацию, зачем?» — эмоционально прокомментировал президент.

Также Владимир Путин заявил, что Украина взяла на себя обязательства привести законодательство в соответствие с европейским. А это создает риск прекращения транзита российского газа через эту страну.

«Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит», — отметил он.

Владимир Путин также напоминал о готовности России снизить цену на газ для Украины в случае прямых поставок на 25%, а также назвал чушью так называемые реверсные поставки газа из Европы.

«Газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку», — сказал российский лидер.

Он пояснил, что газ «качают» обратно через обходную трубу, которая была проложена еще во времена СССР. От этой трубы, по его словам, идут ответвления по всей Украине. «Там засчитывают, а потом пересчитывают, как будто это из Европы пришло. Это ерунда просто. Мы это прекрасно понимаем. Мы просто не шумим по этому поводу, чтобы не обострять ситуацию», — отметил Путин.

Договор о транзите российского газа заканчивается в конце этого года. Однако Москва и Киев по-прежнему далеки от согласования его условий.

Украина хотела бы заключить долгосрочный контракт, а России, с учетом запуска новых газопроводов, более выгодно краткосрочная сделка. Например, на год.

«Нафтогаз» предлагает прокачку 90 млрд кубометров газа сроком на 15 лет с условием «качай или плати», объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Естественно, «Газпром» не готов качать такие объемы даже с 1 января, потому что как минимум будет готова первая нитка «Турецкого потока», — указывает он.

Также Москва называет условием для транзитного договора обнуление судебных претензий. А Киев идти на это не готов.