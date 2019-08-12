«Приоритет нашей работы – качественное и своевременное исполнение обязательств»

— Какие наиболее значимые, на ваш взгляд, промышленные объекты были построены в России за последние несколько лет?

— Рынок промышленного строительства в нашей стране стабильно развивается благодаря новым проектам в нефтегазовой, химической, металлургической отраслях. Крупнейшие объекты - «Ямал СПГ», Петербургский нефтяной терминал, «Сахалин-1» и «Сахалин-2», ВСТО-I и ВСТО-II, «Каспийский трубопроводный консорциум», нефтяной порт Козьмино, «БТС-1» и «БТС-2», спецнефтепорт в Приморске, перевалочный комплекс в порту Усть-Луга, агрегаты по производству карбамида №2 и №3 в Череповце, обустройство Ванкорского, Новопортовского, Ярудейского месторождений и многие другие. Во всех этих крупных стройках «Трест Коксохиммонтаж» принимал участие.

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— Существует около двадцати заметных компаний, как российских, так и зарубежных, которые работают на строительном рынке многие годы. Как вам удается выдерживать конкуренцию и получать новые заказы?

Начнем с того, что «Трест Коксохиммонтаж» – это компания с почти вековым опытом работы в промышленном строительстве. Вполне понятно, что, если бы к нам были претензии со стороны крупных заказчиков, предприятие не просуществовало бы столько лет. Сегодня «Трест Коксохиммонтаж» обеспечен контрактами, услуги компании востребованы. Приоритет нашей работы – это стабильно качественное и своевременное исполнение взятых на себя обязательств.

При этом «Трест Коксохиммонтаж», пожалуй, единственный среди отечественных компаний, кто обладает уникальными компетенциями по сооружению коксовых батарей. В нашей стране почти все такие батареи были возведены в середине прошлого века.

В апреле 2013 года введена в строй – коксовая батарея №7 на Череповецком металлургическом комбинате (ПАО «Северсталь»). Эта коксовая батарея была сооружена заново в прежних габаритах после демонтажа устаревшего оборудования и разборки огнеупорной кладки на отремонтированных фундаментах, Для обеспечения нормальной работы батареи реконструирована половина угольной башни, дымовая труба с заменой футеровки, общий и боковые борова, пути коксовых машин и заменены на новые, модернизированные, два комплекта коксовых машин.

А уже в октябре 2018 Трест ввел в эксплуатацию реконструированную коксовую батарею №4 в Череповце для ПАО «Северсталь».

Эта батарея была построена еще в далеком 1958 году, проработала почти 60 лет, но уже исчерпала свой ресурс, как физический, так и моральный и нуждалась в обновлении. Поэтому на месте старой батареи мы фактически возвели новую, более современную, с повышенной производительностью. Этот агрегат позволит получать кокс более высокого качества, экономить сырье, увеличить объемы выпуска продукции.

В текущем году «Трест Коксохиммонтаж» начал возведение коксовой батареи №11 (ПАО «Северсталь» с использованием уникальной для России разработки – технологии трамбования угольной шихты.

Трамбование шихты ранее использовалось только в крупных международных проектах. Благодаря этой технологии можно работать почти со всеми видами угля, значительно сокращая производственные затраты. Ее важнейшее преимущество - снижение объема выбросов угольной пыли, а значит – существенное уменьшение вредного воздействия на окружающую среду.

— Какие важнейшие направления развития рынка промышленного строительства вы видите в среднесрочной и долгосрочной перспективе?

— Перспективы я вижу в проектах, которые касаются нового строительства, ремонтов и реконструкции. Они существуют во всех областях промышленности. Отдельно можно отметить актуальный вектор развития газовой отрасли – сооружение заводов по сжижению природного газа (СПГ).

Недавно, например, состоялся запуск в эксплуатацию терминала по производству, хранению и отгрузке СПГ в порту Высоцк («Криогаз-Высоцк»).

Это первый проект среднетоннажного производства СПГ в Балтийском регионе. «Трест Коксохиммонтаж» стал одним из основных генеральных подрядчиков. Мы применили ряд передовых ресурсосберегающих отечественных разработок, повышающих уровень экологической безопасности, а также использовали систему современных антикоррозийных покрытий и гидроизоляцию бетонных поверхностей - для надежной работы оборудования в условиях приморского климата.

В реализации проекта также были использованы современные технологии монтажа.

Специалисты компании применили модульную стратегию производства работ, когда монтаж основного оборудования выполняется укрупненными блоками (модулями) массой от 20 до 250 тонн. Это позволило существенно сократить сроки строительства, а также получить значительную экономию средств. Отмечу, что в ходе работ необходимо было решить ряд технически сложных задач, связанных с выполнением погрузо-разгрузочных работ с барж на берег крупнотоннажного модульного оборудования, включая холодные блоки массой 250 тонн каждый, которые транспортировались по морю с последующим монтажом. Также нужно было провести сборку и монтаж металлоконструкций верхнего строения резервуара СПГ, для чего предварительно «Трест Коксохиммонтаж» выполнил укрупнительную сборку блоков массой 70 тонн. Помимо этого, стояла задача по монтажу конструкций опорной башни факельной установки высотой 90 метров. Все погрузо-разгрузочные и монтажные работы осуществлены с использованием крановой техники грузоподъемностью 550 и 750 тонн.

Вместе с тем, компания приобрела на объекте и новый для себя опыт – строительство причальной стенки – что дополняет портфель услуг, которые «Трест Коксохиммонтаж» предлагает своим заказчикам.

В секторе СПГ мы работали и ранее: «Трест Коксохиммонтаж» участвовал в строительстве двух крупнотоннажных заводов СПГ (Сахалин-2 и Ямал СПГ). Сейчас компания реализует проект строительства малотоннажного завода – его мощность всего 5 тыс. тонн в год и строится он для производственных нужд заказчика.

Таким образом, в нашем портфеле услуг вся линейка возведения терминалов СПГ: от малотоннажных до крупнотоннажных.

С учетом масштабного, а главное положительного опыта сотрудничества, ПАО «Новатэк» по итогам победы в тендере доверило участвовать АО «Трест Коксохиммонтаж» в реализации проекта по внедрению уникальной для России технологии сжижения природного газа «Арктический каскад». Суть разработки в том, что сжижение происходит за счет максимального использования преимуществ холодного арктического климата, обеспечивая высокую энергоэффективность процесса. Важно, что технология рассчитана на использование оборудования российских производителей.

— Проводит ли ваша компания модернизацию производственных мощностей?

— Конечно, мы не стоим на месте и следим за новейшими тенденциями в строительстве. Ежегодно «Трест Коксохиммонтаж» направляет на модернизацию производств серьезные финансовые ресурсы. Компания постоянно проводит замену физически и морально устаревшего оборудования, закупает или ремонтирует крановую и грузоподъемную технику, внедряет новые производственные процессы.

Кроме того, предприятие развивает направления, связанные с обеспечением собственных производственных потребностей.

Недавно мы запустили бетонно-распределительный узел (БРУ) в Череповце. Это фактически небольшой бетонный завод, который выпустил уже 25 тыс. куб. м бетона для наших проектов.

— Отрасль промышленного строительства входит в число отраслей, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Считаете ли вы важным снижать вредное влияние на экологическую обстановку? Что для этого делает «Трест Коксохиммонтаж»?

— Ответственное отношение к окружающей среде – один из наших приоритетов. В проектах, за которые мы беремся, стараемся применять новейшие, более экологически чистые технологии. В коксохимических производствах это строительство установок беспылевой выдачи кокса, использование газоочистного оборудования и систем аспирации. В проектах по сооружению резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов «Трест Коксохиммонтаж» делает обязательную закладку гидроизолирующего слоя в фундамент, чтобы в случае возникновения внештатной ситуации исключить разлив нефтепродуктов и попадание вредных веществ в почву. Кстати, эту технологию Трест применил первым в России еще в 1996 году.

— Промышленное строительство – рискованная область с точки зрения безопасности. Что предпринимает ТКХМ, чтобы минимизировать эти риски?

— Требования по промбезопасности постоянно ужесточаются, и, думаю, это правильно: ведь наш главный и самый ценный актив – это люди. Мы уделяем серьезное внимание промышленной безопасности: контролируем использование специальных средств защиты – спецодежды, ручного оборудования. Стройтехника всегда закупается адаптированной к этим требованиям. Все руководство компании проходит дополнительное повышение квалификации в области безопасности.

— Как вы оцениваете ситуацию с кадровым потенциалом в строительстве? Считаете ли, что нужно что-то глобально изменить в подготовке кадров?

— Огромной проблемой сейчас является отсутствие квалифицированного персонала. После того, как в России практически исчезло профтехобразование, каждое предприятие решает вопрос подготовки кадров самостоятельно. Сегодня часто на производство приходят люди практически без опыта и без профильного образования, из которых мы сами специалистов и готовим. Но не все так безрадостно. Есть у нас в отрасли и производственные династии – когда люди поколениями работают в промстроительстве, и это почти всегда лучшие кадры.

— Все проекты «Треста КХМ» довольно масштабные. Сколько сегодня суммарно специалистов работают на ваших объектах?

Около 20,5 тыс. человек. Это население небольшого города. Мы выполняем все наши социальные обязательства, включая выплату налогов и перечисление заработной платы. В социальный пакет для работников предприятия входит многое: от страхования здоровья до обеспечения жильем. Сотрудники предприятия, работая на удаленных объектах, всегда получают комфортные условия проживания. Если мы возводим строительный городок, там обязательно есть отдельные душевые, собственная столовая, медпункт, помещения для досуга сотрудников.

— Отрасль отметила День строителя. Что бы вы могли пожелать коллегам в этот профессиональный праздник?

— Хочу пожелать крепкого здоровья, отвечать за результаты своей работы и не отступать от своего слова, профессиональных свершений, достижения всех намеченных целей и финансового благополучия. Будьте всегда востребованы и успешны, а работа пусть приносит радость и удовлетворение.