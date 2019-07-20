Опрос с подвохом: как нас обманывают мошенники

В социальных сетях бурным цветом расцвел так называемый «конкурс от звезды». Суть схемы такова. Известный медийный персонаж предлагает принять участие в викторине и ответить на ряд очень простых вопросов от рекламодателей. Всех, кто примет участие, ожидает приз — обычно это большая сумма денег или шикарный автомобиль.

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Начинается предложение с красивого ролика. На ней звезда несет торт, откупоривает шампанское, катается на лимузине, демонстрирует на камеру пачки денежных купюр, стреляет фейерверками. Лозунг ролика — такая роскошь доступна и вам, только пройдите наш опрос!

Сразу под промо-роликом следуют отзывы тех, кто якобы уже получил приз. Написаны они обычно в таком стиле: «я-то раньше была дурочкой и столько денег спустила на все эти обманы в сети, но вот поверила вам — а вы на самом деле перевели мне на счет 90 тысяч рубликов!» или «вау, обожаю вас, такие вы щедрые, я уже вывела на карту свои 176 тыс. рублей».

Иногда встречаются и критические замечания. Например — «я получил первый перевод, на 10 тыс. рублей, когда до меня дойдет остальная обещанная сумма в 150 тыс.?» или «я принял участие в опросе, но денег мне не дали, зачем мне скидка на покупку мебели в 10%?»

У всех таких комментаторов есть страницы в социальной сети с фотографиями, то есть это пишут якобы живые реальные люди. Но при заходе на страницу к такому персонажу становится ясно, что она фактически пустая, на ней размещена пара-тройка перепостов чужих ссылок или парочка обычных бытовых фотографий.

При переходе к опросу пользователь попадает на страницу в Интернете, где объясняется суть конкурса. Суть такова: известный бренд купается в деньгах и решил поделиться ими со страждущими, так как викторина для него — это реклама.

Сначала желающего принять участие в лотерее человека просят заполнить небольшую анкету — фамилия, имя, номер телефона и адрес личной почты.

Далее посетителю страницы предлагается ответить на 5-6 простых вопросов, которые даже не требуют никаких знаний. Это вопросы «на предпочтение», из серии «какую марку парфюмерии или наручных часов из 4 вариантов вы больше любите» и «в какой банк из четырех предложенных вы бы обратились бы за ипотекой».

Интересно, что в списке четырех достаточно известных международных банковских групп нет банков, которые активно выдают ипотеку в России.

После прохождения опроса возникает сообщение, что интервьюер выиграл довольно большую сумму денег. Как правило, выше 100 тыс. рублей.

Но, предупреждают организаторы,

согласно требованиям платежной системы, эта сумма не может быть переведена сразу полностью на счет выигравшего. Сумма якобы разбивается на две части, и для ее получения надо отправить в адрес создателя викторины так называемый «закрепительный» или «идентификационный» платеж, чтобы «застолбить» за собой выигрыш.

Обычно требуют перевести на счет организатора сумму в 290-350 рублей, которая «автоматически вернется к вам вместе с вашим выигрышем».

А дальше псевдоорганизаторы викторины просят сообщить им все данные карты «победителя» — название банка, тип карты, номер карты, срок действия, фамилию, имя и отчество. А также — перевернуть карту и сообщить три цифры секретного кода — да, того самого CVV-кода, который нужен для проведения платежей в Интернете и который любой банк требует держать в жесточайшем секрете.

«Газета.Ru» обратилась с запросом в Национальную систему платежных карт — НСПК, так как все транзакции по всем картам на территории России обрабатываются именно там, — с просьбой ответить, есть ли в правилах НСПК такие термины, как идентификационный или закрепительный платеж.

В НСПК на запрос издания не ответили.

«Понятно, что «идентификационный или закрепительный платеж» — это обман, требования проведения такого платежа нет ни у одной платежной системы. Но

есть похожая до степени смешивания терминов опция у международных систем — когда вы, например, бронируете отель на любом международном сайте, то этот отель может, имея данные вашей карты, заморозить на счету один евро — или даже всю сумму проживания на небольшой срок, например, на час или сутки»,

— говорит СЕО консалтинговой компании Bulad&Co Булад Субанов.

Делается это, по его словам, для проверки реальности наличия карты с таким номером и для того, чтобы понять, что карта действующая, у нее не истек срок годности.

«Но деньги могут заморозить на вашей карте лишь в том случае, если вы что-то решили купить сами, но никогда для того, чтобы перевести какую-то сумму на ваш счет», — предупреждает Субанов.

Он говорит, что для перевода средств на ваш счет ни один из банков не будет заниматься проверкой подлинности или сроков действия карты.

«Карта же ваша? Поэтому вы и отвечаете за правильность ее номера и за срок действия. Если вы указали данные для перевода неверно, то средства просто вернутся обратно тому, кто это перевод инициировал», — отмечает Субанов.

А вот когда данные карты для перевода организаторы викторины требуют указать абсолютно все, да еще и с секретным кодом, то это однозначно свидетельствует о том, что перед вами мошенники, считает эксперт.

Самое малое, с чем могут столкнуться люди, поверившие в розыгрыш призов и денежные подарки, – это потеря средств «закрепительного платежа». Самое худшее – с карты выведут все средства, и данные пойдут гулять по рукам и базам злоумышленников.

Главное, что должен знать человек, видящий заманчивое слово конкурс или викторина, это то, что речь идет всего лишь о проведении игр и пари, отмечает эксперт по финансовой грамотности федерального проекта «Финшок» Лолла Кириллова.

Регулируется такая деятельность главой 58 Гражданского кодекса. Там же указано примерно следующее: «Требования граждан, связанные с участием в них, не подлежат судебной защите, за исключением случаев, когда человек оказался в игре или пари под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их представителя с организатором игр или пари или если организатором игр выигрыш победителю не выплачен».

Финансовая грамотность россиян находится на очень низком уровне, а люди всегда ищут способ получить деньги «в легкую», не работая, говорит в свою очередь президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин. А бедные люди, которых в нашей стране очень много, тем более «ведутся» на уловки мошенников, отмечает он.

Власти сами виноваты в том, что они слабо занимаются профилактикой таких преступлений, полагает Алехин.

Необходимо вводить ответственность за рекламу и обещания легкого выигрыша для социальных сетей и браузеров за продвижение такого рода инструментов выманивания денег у людей, уверен эксперт.

По его словам, те проекты, которые наносят ущерб гражданам страны, продолжают процветать.

Между тем Дмитрий Ибрагимов, заместитель начальника отдела технической защиты информации ГУ Банка России по ЦФО, посоветовал россиянам соблюдать простые правила сохранности средств.

«Не переходите по ссылкам, присланным в электронных письмах или в СМС от подозрительных отправителей, и установите на все ваши гаджеты надежную антивирусную программу, которая обезопасит их от вредоносных «фишинговых» программ. Не перечисляйте никакие «предоплаты» за выигрыши в «лотереи» и за то, чтобы получить некие начисленные вам «бонусы» или «компенсации», — советует он.