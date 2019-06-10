«Американские фермеры рады покупать российскую продукцию»

— Вы впервые на Петербургском международном экономическом форуме, каковы ваши впечатления от этого мероприятия?

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— Я уже много раз бывал в России, но это мой первый визит на Петербургский форум. Здесь очень интересные дискуссии, форум организован профессионально, и есть возможность провести продуктивные встречи с представителями бизнес-сообщества и профильных органов государственной власти. В пятницу у нас была церемония запуска нового производства в Кингисеппе – прошла отлично.

— Что это будет за производство? Какие ожидания на него возлагаете?

— Этот проект, инвестиции в который составляют более $1 млрд, начинался три года назад – как раз на Петербургском форуме. Его годовая мощность — 1 млн тонн аммиака, который является компонентом для удобрений. Большая часть этого объема пойдет на экспорт, мы будем использовать аммиачное сырье на собственных комбинатах для производства удобрений, которые экспортируются в сотню стран. То есть 80% производимого здесь сырья пойдет на переработку на заводах «Еврохима». Например, будем поставлять аммиачное сырье на наш завод по производству минеральных удобрений в Антверпене (Бельгия), откуда удобрения будут экспортироваться в страны Азии, Латинской Америки и другие.

close «ЕвроХим»

— Вы уже успели посетить все предприятия «Еврохима» в России? Какие впечатления от технологий, сотрудников, возможно, региональных властей?

— Да, я посетил все заводы, расположенные в России. Могу сказать, что я давно работаю в отрасли, видел множество предприятий, но до назначения никогда не был в России, так что ожидал, что, может, российские предприятия немного устарели. Но когда я приехал, был приятно удивлен: на заводах организована очень современная система управления и оперативной деятельности. А новый проект горно-обогатительного комбината «ЕвроХим-ВолгаКалия» — это суперсовременное производство.

— Предприятия EuroChem Group расположены по всему миру, намерены ли вы посетить также и их? Будет ли и дальше расширяться глобальный масштаб компании EuroChem Group?

— Конечно. Я только что вернулся из Бразилии, где «Еврохим» через свое дочернее подразделение запустил свой третий завод за три последних года, но он гораздо меньше (чем завод в Кингисеппе. – «Газета.Ru»). Большая часть производств расположены в России, новые открываются также за рубежом, так что можно говорить, что EuroChem – быстрорастущая компания. И мы надеемся на продолжение экспансии.

— В России или за рубежом?

— Мы по большей части российская компания, конечно, упор будет делаться на Россию. К тому же в России хорошие возможности для расширения производства. Например, на форуме мы подписали меморандум, в соответствии с которым рассматриваем возможность строительства еще одного производства в том же Кингисеппе. Думаю, в будущем мы увидим наращивание инвестиций «Еврохима» в России.

— Вы приступили к исполнению обязанностей генерального директора компании EuroChem Group AG 1 июня. Как вы себя ощущаете в новой компании, в новой должности?

— Прекрасно! Я получил работу в январе-феврале, а вступил в должность с 1 июня 2019 года. Я гражданин Норвегии и поскольку большинство производств расположены в России, здесь работает большая часть персонала, я очень воодушевлен, стараюсь познавать Россию, узнавать больше о России, (переходит на русский. – «Газета.Ru») уже четыре месяца учу русский язык, очень трудный, особенно сложны падежи.

Что примечательно, восприятие России из-за рубежа и изнутри совершенно разные, поэтому узнавать Россию очень интересно. Например, я ездил в Сибирь, был в Улан-Удэ, оказался приятно удивлен.

— Вы посещали много стран, являетесь иностранным гражданином. Как вы оцениваете восприятие России вашими нероссийскими коллегами?

— От бизнесменов о России я слышал только позитивные отклики. Недавно ездил в США, и американские фермеры рады покупать российскую продукцию. То же самое происходит в Бразилии. Так что в предпринимательской среде Россию хорошо воспринимают и уважают.