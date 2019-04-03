«Откуда цифры?» Кремль требует от Росстата объясниться за обувь

Песков попросил Росстат объяснить данные о нехватке у россиян денег на обувь.

«Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных», — сказал Песков обратившимся к нему журналистам.

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Ранее в исследовании, посвященном комплексному наблюдению условий жизни населения России за 2018 год, Росстат привел данные, что 35,4% российских семей не могут позволить себе купить всем домочадцам две пары обуви на сезон. Согласно данным на сайте Росстата, предыдущее исследование проводилось в 2016 году. По информации ведомства, тогда две пары обуви на человека не могли приобрести 48% опрошенных семей.

При этом Росстат также выяснил, что почти 80% российских семей испытывают трудности в тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. Этот показатель немного снизился в сравнении с 2016 годом — тогда о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.

Почти 15% семей сталкиваются с «большими затруднениями», пытаясь купить только самое нужное. В 2016 году таких семей было чуть больше — 17%.

Более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные траты, например, срочный ремонт. Согласно данным за 2016 год, такие непредвиденные расходы не выдерживают бюджеты 44,2% населения.

Кроме того, каждая вторая семья не может проводить отпуск вне дома хотя бы одну неделю в году. Два года назад ситуация была такая же.

11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств. В 2016 году таких семей было чуть больше — 12%.

10% опрошенных не могут покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня из-за нехватки денег (два года назад — около 8%).

Каждая пятая семья не может позволить себе есть фрукты в любое время года (похожие результаты в 2016 году). Четверть семей финансово не способны пригласить гостей на семейное торжество (похожие результаты в 2016 году).

По итогам актуального исследования, десятая часть россиян не могут менять членам семьи одежду на новую по мере износа. Половина семей не в состоянии, как и два года назад, заменить пришедшую в негодность самую простую мебель.

Кроме того, по данным Росстата, более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

Чтобы «сводить концы с концами», российской семье необходимо минимум 58,5 тыс. руб. в месяц (многодетным — 82 тыс. руб., молодым — 62 тыс. руб., пенсионерам — 39,3 тыс. руб.).

Согласно данным опроса российского фонда «Общественное мнение», россияне стали экономить на продуктах. О том, что им пришлось изменить свои привычки при покупке еды, заявили 63% опрошенных. Самыми распространенными способами экономии россияне назвали покупку более дешевых продуктов, отказ от некоторых товаров и сокращение количества покупаемых продуктов в целом. Еще 13% респондентов ответили, что стали реже ходить в магазин за едой. Не экономят на питании лишь 8%.

По данным Росстата, реальные доходы россиян падают с 2014 года. В 2017-м они снизились на 1,7%, в 2018-м — на 0,2%. В начале 2019 году ситуация не изменилась — в январе снижение составило 1,3%. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. С февраля этого года Росстат решил перейти на новую методику и станет публиковать данные о доходах не каждый месяц, а каждый квартал.

Россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми, достаточно получать от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона, выяснил ранее сервис SuperJob. Москвичи немного уступили жителям Владивостока. Запрос жителей столицы — 207 тысяч рублей для счастья, а в столице приморья — 208 тысяч. Чуть ниже москвичей расположились жители Ростова-на-Дону: они были бы счастливы, имея 203 тысячи рублей ежемесячно. В январе 2019 года средняя зарплата в России составила 41 тысячу 120 рублей.