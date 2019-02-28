После расчета в столбик: когда пенсионерам ждать выплат

Правительство на заседании в четверг, 28 февраля, одобрило законопроект о перечислении неработающим пенсионерам социальных доплат. Соответствующие поправки будут внесены в закон «О государственной социальной помощи».

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По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, в правительстве рассчитывают, что соответствующие поправки будут приняты Госдумой в эту весеннюю сессию с тем, чтобы пенсионеры получили положенные им доплаты до 1 июля 2019 года.

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — сказал премьер-министр.

Согласно законопроекту, получателям социальной доплаты к пенсии будет обеспечена выплата суммы индексации сверх установленного в субъекте прожиточного минимума. Кроме того, предусматривается доплата с 1 января 2019 года средств, которые неработающие пенсионеры не получили в связи с определением размера социальной доплаты.

В Совете Федерации уже назвали решение о дополнительных выплатах «приятным сюрпризом».

«Более 4 млн пенсионеров получат перерасчет, это им будет приятный сюрприз, в принципе, до 1 июля такой перерасчет будет сделан всем категориям», — цитирует агентство ТАСС главу комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского.

По оценке Пенсионного фонда России, перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 млрд рублей в 2019-2024 годах.

По словам Рязанского, перерасчет доплат в некоторых случаях может быть связан с рядом сложностей. Речь идет о начислении доплат, связанных со статусом , к примеру, ветерана труда, инвалида, блокадника.

«Здесь нужен точный подсчет. Идея очень простая: доводим пенсию до прожиточного минимума, а сверх этого - ту индексацию, которая им положена на их страховую часть и их социальные выплаты», — объяснил Рязанский.

Ранее трудности с подсчетом пенсий возникли у президента Владимира Путина и вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как рассказала Голикова, граждане писали письма Владимиру Путину с жалобой, что обещанной индексации пенсии не произошло. Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу обиженные пенсионеры так и не увидели.

«Мы стали после повышения пенсий с 1 января получать письма от граждан, и президент эти же письма получал, по поводу того, что обещали индексацию пенсий, но многие не получили обещанного», — рассказала Голикова.

В результате перед посланием президента Федеральному собранию президент вместе с социальным вице-премьером сидели и считали пенсии «в столбик», чтобы понять, как же так произошло.

«Перед посланием Федеральному собранию мы с ним очно обсуждали, как все-таки рассчитывать в рублях по конкретным людям, мы даже считали в столбик, я честно вам говорю…» — рассказала Голикова.

Результатом их расчетов стало решение, что выплаты за начало 2019 года нужно заново пересчитать, чтобы доплатить пенсионерам недополученные деньги.

В среду, 20 февраля, Владимир Путин рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

В результате прибавки к пенсии либо вообще не оказалось, либо она была гораздо меньше, чем человек ожидал.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал президент.

Он пояснил, что произошло это в результате того, что из регионального или федерального бюджета шли доплаты до так называемого прожиточного минимума пенсионера. Однако после индексации «прожиточный минимум сравнялся либо превысил».

«Перестали эти доплаты делать, вот и всё. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было», — посетовал президент.

«Возникшую несправедливость» президент распорядился «немедленно устранить». Так что не приходится сомневаться, что законопроект в Госдуме пройдет без каких-то проблем и будет быстро одобрен.