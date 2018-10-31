Нефть нужна друзьям: США корректируют санкции против Ирана

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что Вашингтон не будет создавать трудностей для своих союзников и партнеров, зависящих от иранской нефти, несмотря на намерение воспрепятствовать экспорту энергоносителя из Ирана, передает РИА «Новости».

Реклама

«В вопросе того, как мы будем поступать с санкциями, которые вступят в силу на следующей неделе. Президент (Дональд Трамп) сказал, что наша цель полностью прекратить поставки иранской нефти, доведя ее экспорт до нуля. Мы видим очевидность того, что некоторые страны продолжают покупать нефть. И мы не сможем сразу достичь нулевой отметки в поставке нефти. Мы хотим достичь этой цели, но не хотим нанести вред нашим друзьям и партнерам», — сказал сотрудник Белого дома, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских разъяснил суть такого заявления американской стороны, передает RT.

«Соединенные Штаты, конечно, и хотели бы полного прекращения экспорта, но они понимают, что раз Европа не поддержала их санкции против Ирана, то и в этой ситуации она может оказаться не на их стороне. Поэтому Штаты и говорят, что хотят прекратить экспорт, но, давайте называть вещи своими именами, не могут», — указа депутат.

Парламентарий также отметил, что политика Соединенных Штатов сильно связана с их экономикой.

«Такого рода заявления ни к чему не приводят. Все давно поняли, что политика Соединенных Штатов очень плотно завязана на их экономику. Их действия направлены только на развитие страны в этом направлении», — заключил Ананских.

Пятью днями ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила о том, что

китайские нефтяные компании China National Petroleum Corp. (CNPC) и China Petrochemical Corp. отказались от поставок нефти из Ирана в ноябре.

Те же источники рассказали американской газете, что банк Kunlun, которым владеет CNPC, уже уведомил иранских контрагентов, что прекратит взаимодействие с ними 4 ноября.

Ранее о том, что Kunlun выслал такое предупреждение клиентам писало агентство Reuters. Правда, там речь шла о 1 ноября.

«Нам сказали, что с 1 ноября Kunlun не будет больше принимать платежи из Ирана. Фактически это означает, что Иран прекратит импортировать из Китая», — рассказал агентству топ-менеджер фабрики, которая поставляет в Иран электронные компоненты.

Согласно государственной службе статистики Китая, объем экспорта Китая в Иран составил в 2016 году $16,4 млрд. Объем импорта в том же году был на уровне $14,8 млрд – в основном, это поставки нефти.

Ожидается, что после 4 ноября США намерены ввести санкции против всех стран, которые не откажутся от импорта иранской нефти, передает ФАН.

Предваряя их введение, глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон вел переговоры с разработанной в Бельгии системой межбанковской передачи информации SWIFT об отключении Ирана от этой системы.

«Я могу заверить, что наша цель — добиться, чтобы попадающие под санкции транзакции не проходили ни через SWIFT, ни через любой другой механизм. Наша задача — сделать так, чтобы санкции начали действовать», — заявил Мнучин.

По словам министра финансов, минфин США определит банки, которые смогут проводить транзакции с Ираном для предоставления стране гуманитарной помощи.

Основная цель Вашингтона в рамках второго пакета санкций против Ирана — свести на нет продажу Тегераном нефти.

Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

На фоне происходящего официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва считает новые санкции США против Ирана нелегитимными.

Она отметила, что Россия будет стремиться минимизировать их влияние на экономические отношения Москвы с Тегераном.

«Хотела бы еще раз подтвердить принципиальную позицию России о нелегитимности односторонних санкций США. Нами принимаются меры минимизации их негативного воздействия на российско-иранское торгово-экономическое сотрудничество», — сказала дипломат.

В то же время в администрации Трампа опасаются того, что Россия может помочь Ирану обойти «нефтяные санкции» Вашингтона с помощью перепродажи иранской нефти в качестве своей собственной, писала Financial Times.

Как отмечает FT, санкции должны стать самыми серьезными мерами Вашингтона против Тегерана после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из иранской ядерной сделки, передает НСН.

«Иран может продвигать идею того, чтобы Россия продавала их нефть на мировом рынке для того, чтобы избежать санкций», — выразил обеспокоенность высокопоставленный американский чиновник из администрации Трампа.

Источник газеты отметил, что «в интересах России» было бы отказаться от помощи Тегерану в его намерении уклониться от американских санкций, и посоветовал Москве отказаться даже от «рассмотрения этого вопроса».