Шаг вперед: обувь для здорового детства

Ребенку с его первого шага необходима правильная обувь — об этом не понаслышке знает гендиректор предприятия «ПК «Мега Ортопедик» Любовь Гуменник. С 2013 года ее производственная компания в Раменском производит качественную ортопедическую детскую обувь для ребят по всей России.

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Бизнес начинался с распада СССР, хотя направление ортопедии пришло позже, рассказала «Газете.Ru» Гуменник. «На тот момент нужно было содержать семью, вырастить детей. Поэтому все начиналось с мелкого бизнеса без отрыва от работы. В то время — 26 лет назад — мы об ортопедии еще не думали», — рассказывает глава предприятия.

Будущее производство ортопедической обуви начиналось с торговой точки, где продавали качественную обувь российского производства. «Когда появилась возможность ездить в Турцию, я обратила внимание прежде всего на детскую обувь. Там я нашла правильную ортопедическую обувь с каблуком Томаса, она была разработана профессором-ортопедом. Эта обувь мне очень понравилась, хотя она и была дорогая. Дорогая — зато правильная», — говорит Гуменник.

Постепенно была запущена оптовая продажа. Работать хотелось в России, но на начало 2000-х годов не было базы для открытия производства в стране, рассказывает директор предприятия. Первую фабрику Гуменник открыла в Турции, а в 2013 году с закупки оборудования, подготовки площадей и подбора персонала началось производство в Раменском. «В 2014 году были введены антироссийские санкции, но годом ранее мы уже закупили по хорошей цене качественное итальянское оборудование. Я изначально взяла за пример правильную ортопедическую обувь. И по сей день успешно производим профилактическую и лечебную обувь», — отмечает Гуменник.

Качество во главе

Польза, удобство и красота — этими качествами должна обладать детская ортопедическая обувь, говорит предприниматель. «С 4 октября 2018 года мы являемся полноправными производителями медицинских изделий в виде малосложной ортопедии детской обуви — получили соответствующее регистрационное удостоверение. Чтобы его получить, нужно пройти технические, токсикологические и другие испытания. Я считаю, что именно это удостоверение, выданное Росздравнадзором, доказывает, что обувь действительно ортопедическая, и позволяет отличить ее от некачественной», — рассказывает Гуменник.

Обувь «Мега Ортопедик» — инновационная.

На подошве имеется уникальная диагностическая тест-система, по которой в течение двух недель и мама, и врач-ортопед могут определить зоны стирания подошвы. По ним можно понять, какие есть отклонения и особенности в развитии стопы ребенка.

«Система помогает обнаружить то, что родители могут не замечать в походке ребенка, выявить проблемы. Если носить правильную обувь с первого шага, то и развитие стопы будет правильным. Практически все дети, которые носят нашу обувь, не пользуются стельками, поскольку она идеально фиксирует ногу», — отмечает Гуменник.

Кроме того, в России только компания «Мега Ортопедик» производит обувь с цельновырубной внутренней подкладкой из некрашенной кожи из шкур крупного рогатого скота. «Крашеная подкладка не выполняет необходимые функции, поскольку не впитывает влагу. Ортопедическая обувь — закрытая, и подкладка должна быть впитывающей, чтобы не вызывать натираний», — объясняет Гуменник. Предприятие закупает только лучшую кожу в Рязани, Ярославле и Вязьме.

Теперь компания намерена заниматься и сложной ортопедией. Поскольку необходимые испытания уже пройдены, второе удостоверение для этих целей можно получить за более короткий срок, указывает Гуменник. «Мы начинаем готовиться к этому новому этапу, прорабатываем покупку оборудования. Сложная ортопедия в отличие от малосложной изготавливается индивидуально. Например, если у человека одна нога короче другой, необходима подошва разной толщины», — рассказывает директор предприятия.

В наши дни заниматься производством сложной ортопедии проще благодаря цифровым технологиям, в частности 3D-сканированию стопы.

Это позволяет работать с клиентом дистанционно. «Можно отсканировать стопу на Дальнем Востоке и отправить нам для индивидуального производства по-настоящему правильной обуви. Установка по программе вырезает и обрабатывает ту колодку или стельку, которая нужна клиенту», — говорит Гуменник.

По дороге с успехом

Продукция компании «Мега Ортопедик» реализуется от Сахалина до Калининграда. Кроме того, есть экспорт на страны СНГ, например, Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан. В 2014 году из-за введения санкций компания столкнулась со снижением спроса, однако то время позади. Сейчас предприятие производит около 40 тысяч пар обуви в год и потребность в продукции компании постоянно растет — за первое полугодие 2018 года произведено больше пар, чем за 2017 год.

Предприятие сейчас готовит около 10 образцов обуви для клиентов из Англии, которые хотят продавать обувь компании «Мега Ортопедик» и ведут переговоры об условиях сотрудничества. Компанию также разместили на портале Российского экспортного центра (РЭЦ). «Как только это произошло, со всего мира — от Америки до Филиппин — к нам проявили интерес, заходят на сайт», — отмечает Гуменник.

Большим подспорьем для бизнеса выступает и портал бизнес-навигатора МСП. «Это для нас первый навигатор, который дал нам толчок в нашем развитии по клиентской базе. К нам стали обращаться с помощью этого портала потенциальные покупатели, производители материалов. Раньше мы не всегда могли закупить комплектующие материалы, которые нас бы устраивали по качеству и цене. С помощью портала мы в том числе ищем производителей качественных материалов в России», — рассказывает Гуменник. «Кто из предпринимателей не пользуется навигатором, тот делает шаг назад», — считает она.

Компания получает поддержку от районной администрации и претендует на участие в программе Фонда развития промышленности. «Сложности возникают из-за некоторых критериев. Пока у нас нет гарантии на аренду, а малому предприятию непросто иметь в собственности до 3 тысяч квадратных метров для производства. Необходимо учитывать, что детская обувь — это низкорентабельное производство. Если пару женской обуви можно продать за 3-4 тысячи рублей, то детскую — за 1,5 тысячи рублей. Некоторые из этих показателей пока не помогают нам получить поддержку по программе, но мы готовы дальше стараться получить ее. Я не сомневаюсь, что со временем мы ее получим», — уверена Гуменник. Сейчас «Мега Ортопедик» рассматривают возможность подборки кредитного продукта с помощью бизнес-навигатора МСП.

Камнем преткновения директор предприятия называет банки. «Пока они не способствуют помощи малому бизнесу — процентные ставки на кредиты высокие. У нас был очень хороший опыт с Фондом микрофинансирования несколько лет назад — 3 млн рублей под 9%. Малому бизнесу помогают со всех сторон, ощущаем поддержку, но банки в этом процессе отстают», — говорит Гуменник.

Компания иногда сталкивается и с недобросовестной конкуренцией: «Есть фирмы, которые завозят китайскую крайне некачественную обувь и регистрируют ее как российскую. Такой обуви у нас полно». Эту проблему поможет решить чипование обуви, которое в скором времени станет обязательным для производителей. «Это абсолютно правильный шаг. Мы будет первыми, кто введет чипование продукции», — отмечает директор предприятия.