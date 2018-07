Месть Трампа: зачем США отобрали у иранцев биткоины

Иранская ассоциация блокчейна рассказала о том, что в прошлом году правительством США было конфисковано более 500 биткоинов, принадлежащих иранцам, и их число продолжает расти. Как заявил агентству Ibena news Сепехр Мохаммади, президент ассоциации блокчейн Ирана, особый статус криптовалюты в стране не позволяет иранцам использовать традиционные юридические каналы для противодействия правительству США.

«В прошлом году значительный объем биткоинов, принадлежавших некоторым иранцам, был конфискован по неясным причинам федеральным правительством Соединенных Штатов. Процесс конфискации все еще продолжается», — заявил он, добавив, что возможно «конфискация была связана с тем, что владельцы биткоинов обходили санкции США».

Стоимость изъятой криптовалюты оценивается примерно в $6 млн.

«Точно сказать, сколько биткоинов было изъято, невозможно, но приблизительно около 500, на стоимость около $5,77 млн», — заявил Мохаммади.

Как заявляли неоднократно чиновники в Иране, цифровые валюты являются одним из основных механизмов, которые Исламская Республика может использовать для обхода санкций США. При этом Иранский парламент даже предполагал официально рассмотреть такую возможность.

Президент США Дональд Трамп и президент Ирана Хасан Роухани накануне обменялись очередными «любезностями».

Так, Хасан Роухани в воскресенье, 22 июля, предостерег США от войны с Тегераном и потребовал «не кусать льва за хвост».

Президент США в свою очередь ответил в твиттере постом с угрозами, написанным только заглавными буквами.

«НИКОГДА, НИКОГДА НЕ УГРОЖАЙТЕ США, А ТО ПОСТРАДАЕТЕ ТАК, КАК МАЛО КТО В ИСТОРИИ СТРАДАЛ. МЫ БОЛЬШЕ НЕ ТА СТРАНА, КОТОРАЯ БУДЕТ ТЕРПЕТЬ ВАШИ СЛАБОУМНЫЕ РЕЧИ О НАСИЛИИ И СМЕРТИ. ОПАСАЙТЕСЬ!» — написал Трамп.

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!