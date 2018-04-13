«Надо ответить на хамское поведение»

Руководители четырех парламентских фракций (ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР) вместе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение Совета ГД законопроект «О мера воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств». По словам Володина,

законопроект был придуман как ответная мера на вызовы США и «недружественные, неконструктивные» действия американских чиновников — в частности, на введение санкций против российских граждан, бизнеса и правительства.

После обсуждения в Совете ГД, назначенного на 16 апреля (понедельник), законопроект должен быть отправлен на рассмотрение нижней палатой парламента.

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Если российский «ответ» американскому закону CAATSA будет одобрен, то правительство России сможет использовать политические и экономические санкции на международной арене.

Еще 11 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Дмитрия Медведева ответить зеркально на санкции, введенные Минфином США против российских компаний и предпринимателей.

Также Володин призвал поддержать попавшие под санкции компании, чтобы не допустить разорения предприятий, являющихся единственным местом работы для жителей моногородов. «Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, о зарплатах людей, об их семьях, их жизненных планах и благополучии», — подчеркнул спикер. Хотя экономические санкции и являются инструментом политического давления — бьют они все равно по обычным гражданам, отметил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в тот же день.

Глава российского правительства заявил, что в ответ на американские санкции Россия может ответить экономически и в судебном порядке. Премьер отметил, что на рынке РФ «довольно много» продуктов из США – не только ценные бумаги, но и множество импортируемых товаров. Медведев отметил, что Вашингтон продолжает «пытаться давить», используя «всякие санкционные законы под надуманными предлогами», и останавливаться, по-видимому, не намерен.

Премьер-министр РФ заявил, что Москва может обратиться за защитой от американского «хамства» в международные торговые институты, указав на попытки «наказать русских» и использование США монополистских способов борьбы за рынки сбыта.

Медведев подчеркнул в ходе выступления перед Госдумой, что итоговое решение по вопросу ответа на американские санкции примет президент России Владимир Путин.

«Ответные меры должны быть хорошо просчитанными, не наносить ущерба нам самим, должны быть адекватными, но не исключаю, что по известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты нашего сотрудничества с США», — подчеркнул премьер. Также он отметил, что Россию пытаются «все жестче и жестче» брать в кольцо, и страна «не может на это не реагировать».

Отметим, что торговый баланс РФ и США — $24 млрд за 2017 год. Россия поставила в США товаров на $17 млрд — в основном, это нефть, различные металлы, ядерное сырье, минеральные удобрения и рыба. Большая часть американского экспорта — продукция компании Boeing, самолеты и комплектующие, а также двигатели. Эксклюзивных торговых соглашений у России и США нет, но при этом обе страны — члены ВТО (Всемирной торговой организации).

Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил повысить пошлины на ввоз в Россию оборудования для пищевой промышленности «от 0,5 до 10%», это как раз «возможно в рамках ВТО».

Он подчеркнул, что министерство ведет работу по развитию машиностроения пищевой и перерабатывающей промышленности.

Экс-министр финансов России и глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин предложил не отвечать на новые санкции со стороны США. Он считает новый российский ответ нецелесообразным, поскольку американский бизнес приносит в РФ технологии и инвестиции. По мнению Кудрина, санкции ударят в первую очередь по России.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что что от присоединения к прошлым антироссийским санкциям страны Европы ничего не выиграли, а только потеряли. В этот раз, отметил он, важно смотреть — присоединится ли ЕС к новым санкциям, или же нет — и если да, то с кем России придется вести бизнес? Вице-премьер отметил, что РФ сумела «многого добиться», находясь «в условиях жесткого давления».

6 апреля США ввели санкции в отношении 7 российских бизнесменов и 17 чиновников из «кремлевского доклада», также в список попали 15 компаний. Проект санкций соответствует американскому закону CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций» — «Газета.Ru»). Активы бизнесменов в США будут заморожены, граждане Штатов не смогут работать в попавших под санкции российских компаниях.

Новые санкции, ударившие по российскому бизнесу, отозвались на фондовых рынках. Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд.

10 апреля 2018 года российский Центробанк рекордно понизил официальный курс рубля к доллару США на 11 апреля с 58,57 руб. до 62,37 руб. (на 6,4%) и к евро с 71,88 руб. до 76,85 руб. (на 6,9%). Это сильнейшее падение официального курса русского рубля с января 2015 года.

Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин считает, что расширение санкций США против России станет тестом для отечественной экономики, который она в состоянии выдержать. Он отметил, что на финансовых рынках есть волатильность, и она нормальна — плавающий валютный курс «абсорбирует изменения баланса спроса и предложения».

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина заявила 10 апреля, что не видит рисков финансовой стабильности России в связи с высокой волатильностью на бирже в последние двое суток. Набиуллина подчеркнула, что у российского ЦБ достаточно инструментов для защиты от «денежной стихии».