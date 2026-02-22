Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

США собрали на Ближнем Востоке «армаду» из 16 боевых кораблей

FT: США собрали на Ближнем Востоке «армаду» из 16 кораблей и 40 тыс военных
Reuters

США собрали на Ближнем Востоке «армаду» из 16 боевых кораблей. Об этом сообщила газета Financial Times.

Как отмечает издание, в распоряжении США уже находилось около пяти командных подразделений, насчитывающих примерно 70 самолетов, на базах в Иордании, Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

«В состав флота вошли два авианосных крыла: на авианосцах USS Abraham Lincoln и USS Gerald R Ford. Эти подразделения несут десятки самолетов и вертолетов, включая истребители F-18, EA-18 Growler, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2 и грузовые самолеты. На борту Abraham Lincoln также находятся истребители F-35», — говорится в статье.

В общей сложности в военно-морской «армаде» Трампа насчитывается 16 боевых кораблей, а также два вспомогательных судна. Около 40 тыс. военнослужащих дислоцированы на базах и в море в этом регионе.

До этого Bild сообщил, что решение о военном ударе США по Ирану уже принято и он может быть нанесен на следующей неделе.

Ранее СМИ сообщили о секретном соглашении между Россией и Ираном.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!