Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Министерство промышленности и торговли предложило расширить программу льготного автокредитования, говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, предлагается включить в список категорий граждан, которые могут претендовать на участие в программе, работников учреждений государственной системы образования. В настоящее время в программе могут участвовать граждане, покупающие машину в первый раз, семьи, имеющие детей, сотрудники государственных клиник и автовладельцы, сдающие в трейд-ин машины старше шести лет, находящиеся в собственности больше года.

Также проектом постановления предлагается расширить действие правил предоставления субсидии на льготное автокредитование: к автомобилям с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 1,5 млн рублей добавят электромобили.

Правительство продлило в прошлом году программы льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года. В 2022 году на них планируется выделить около 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что новая волна пандемии коронавируса ухудшила платежеспособность россиян по автокредитам.