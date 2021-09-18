Под Вологдой перевернулся микроавтобус с москвичами

Под Вологдой перевернулся автобус с 20 туристами из Моcквы, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в районе 6.00 мск на автодороге вблизи деревни Дмитриевское. Микроавтобус Mercedes-Benz съехал в кювет и перевернулся. Пассажиры ехали из Москвы на экскурсию в Череповец.

В результате ДТП погибших нет, пострадали 11 человек, все взрослые. С ушибами и ссадинами они были доставлены в областную больницу.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, уточнили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Ранее сообщалось, что микроавтобус попал в аварию в Новосибирске, пострадали семь человек. Микроавтобус ехал из Кемерова в аэропорт «Толмачево». Предположительно, Ford выехал на встречную полосу движения для обгона и врезался в тягач.