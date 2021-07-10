Скорая помощь перевернулась в результате ДТП на востоке Москвы

Внедорожник въехал в автомобиль скорой помощи на перекрестке Щелковского шоссе и 3-ей Парковой улицы. От удара автомобиль, в котором ехали медики, перевернулся, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

В аварии на востоке столицы с участием четырех транспортных средств пострадали три медицинских специалиста. К месту ДТП прибыли экстренные ведомства, начата проверка.

«Движение перекрыто по дублеру Щелковского шоссе», — уточнили в Дептрансе в Telegram-канале.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее была названа причина половины смертельных ДТП в Москве. С начала года превышение скорости стало причиной 46% смертельных ДТП. Руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаил Кизлык добавил, что в аварийных местах после установки комплекса фотовидеофиксации количество ДТП снижается на 40%.