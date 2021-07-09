Стали известны музыкальные предпочтения российских автомобилистов

Специалисты сервиса для покупки и продажи авто онлайн СберАвто вместе с сервисом СберЗвук (оба входят в экосистему Сбера) провели опрос и выяснили, что самыми популярными музыкальными направлениями у респондентов-автолюбителей стали поп (50%), рок (46%) и классическая музыка (30%). В исследовании поучаствовали 1500 автолюбителей по всей России. Об этом говорится в пресс-релизе, предоставленном редакции «Газеты.Ru».

При этом большинство опрошенных водителей внедорожников предпочитает слушать рок.

53% респондентов заявили, что данное музыкальное направление является их любимым. Второе место заняла поп-музыка — ее выбрали 47% опрошенных. 39% участников опроса указали в качестве любимой электронную музыку, 32% — шансон, 20% — классическую музыку, 15% — хип-хоп. 10% из опрошенных отдают предпочтение джазу, и меньше 10% — латиноамериканской музыке (8%), кантри (7%), блюз (5%), а также K-pop (3%).

В такой группе автолюбителей были и те, которые вовсе не слушают музыку в авто. Их число не превышает 1% от общего числа опрошенных.

Большинство водителей внедорожников (64%) слушают и российских, и иностранных исполнителей. Только зарубежную выбирают 22%, а только отечественную 12%.

Согласно результатам опроса, 33% водителей седанов предпочитают слушать классическую музыку. 54% опрошенных назвали только поп-музыку или поп и другие музыкальные направления любимыми. Рок оказался вторым по популярности музыкальным жанром среди водителей такого типа автомобилей. 45% указали его как единственный любимый или рок и другие жанры. 34% водителей из исследуемой группы отметили только хип-хоп или хип-хоп и другую музыку, как наиболее предпочтительные музыкальные жанры.

17% водителей седанов предпочитает слушать только зарубежных музыкантов, а 15% опрошенных из этой группы выбирает лишь представителей отечественной эстрады. Большинство же водителей такого типа машин (68%) слушает как отечественных, так и зарубежных исполнителей.

Большинство водителей хетчбэков предпочитает слушать поп-музыку. 48% из них отметили только поп или поп и другую музыку. При этом большинство опрошенных слушают и отечественную, и зарубежную музыку (65%), в то время как только зарубежную предпочитают 20%, а отечественную — 15% автолюбителей.