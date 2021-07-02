Автодилеры прогнозируют рост цен на некоторые модели и комплектующие

Рост цен на некоторые модели автомобилей и комплектующие к ним будет отмечаться во второй половине 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство автодилерских центров «Рольф» и «Авилон».

В «Авилоне» отмечают, что рост цен на протяжении только первого полугодия 2021 года составил от 5% до 10%. Автодилеры утверждают, что повышение цен на автомобили и комплектующие зависит от дефицита на рынке, инфляция и колебание курсов валют.

Ранее российский рынок подержанных автомобилей вырос на 56%. Эксперты указывают на пандемию коронавируса как виновника резкого роста цен на авторынке.

До этого завод Volkswagen остановил сборку автомобилей в Нижнем Новгороде из-за дефицита чипов. Кроме того, в Калуге другой российский завод немецкого концерна столкнулся с нехваткой комплектующих.