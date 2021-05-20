Минюст предложил списывать с банковских счетов штрафы за нарушения ПДД

Министерство юстиции России предложило автоматически списывать штрафы с банковского счета нарушителей ПДД, если нарушения были зафиксированы дорожными фото- и видеокамерами. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению заместителя главы ведомства Евгения Забарчука, такая мера поможет усовершенствовать порядок принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения.

«Исполнять указанные требования предполагается без участия сотрудников органов принудительного исполнения за счет средств, которые находятся на счетах должника в пределах установленного законодательством срока давности исполнения», — уточнил он.

По словам замглавы, сейчас исполнительные листы, поступающие в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) по делам о нарушении ПДД составляют значительную часть поступающих в службу документов. Работа по этим нарушениям ведется судебным приставом-исполнителем, который направляет необходимые запросы в банки и кредитные организации.

Согласно опросу «Авито», почти треть автомобилистов России считает, что за прошедший год хотя бы раз получали несправедливо выписанный дорожный штраф.