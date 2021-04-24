Министр транспорта Аргентины погиб в ДТП

Министр транспорта Аргентины Марио Меони погиб в результате автомобильной аварии, сообщает местный телеканал Todo Noticias со ссылкой на главу палаты депутатов страны Серхио Масса.

Инцидент произошел на трассе между городами Кармен-де-Ареко и Сан-Андрес-де-Хилес в провинции Буэнос-Айрес. Автомобиль Ford Mondeo, за рулем которого находился Меони, перевернулся на 112-м километре шоссе.

По данным источников телеканала, министр ехал на высокой скорости. При этом на данный момент причина аварии не приводится.

Как рассказали источники, люди в окружении Меони рекомендовали ему нанять водителя, однако министр отказался, так как был увлечен вождением автомобиля.

В 2019 году в аварии погиб заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун. Согласно имеющейся информации, ДТП произошло в провинции Ван. Водитель, перевозивший чиновника, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.