Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП под Самарой

Уголовное дело возбуждено после аварии с семью погибшими в Самарской области, сообщает ТАСС со ссылкой на прокурора Красноярского района области Игоря Шустова.

Дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам вследствие нарушения правил дорожного движения. В связи с тем, что при ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет передано из МВД в региональное управление Следственного комитета.

8 марта на 7-м км трассы «Самара — Тольятти» столкнулись грузовик Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen. В результате происшествия погибли семь человек, водитель грузовика не пострадал.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель легковой машины.