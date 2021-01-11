Число пострадавших в ДТП с военной колонной в Подмосковье выросло до 20

Число пострадавших в результате ДТП с военной колонной на Новорижском шоссе в Подмосковье выросло до 20. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Красногорскую больницу поступило более 20 пострадавших, которые были доставлены попутными машинами», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и четырех погибших.

В Минобороны РФ в свою очередь подтвердили данные о смерти четырех военных. Число пострадавших в ведомстве не назвали, однако уточнили, что они были доставлены в медучреждение.

Авария произошла днем 11 января в районе церкви Александра Невского на Новорижском шоссе. По предварительным данным, водитель самосвала не справился с управлением и врезался в колонну военных автобусов.

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